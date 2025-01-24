Иделия Бадертдинова из Набережных Челнов стала «Мисс Татарстан - 2025»

В Казани прошла церемония награждения конкурса «Мисс Татарстан - 2025». Титул главной красавицы республики получила 17-летняя девушка из Набережных Челнов Иделия Бадертдинова, а «Мисс Казань» стала Екатерина Гайнуллина.

«Эпиграф конкурса "Мисс Татарстан" в этом году - земля, на которой встречаются Восток и Запад, дарят миру особенную красоту. Мы говорим о том, что смешение культур даёт удивительные результаты. Это касается и женской красоты, которая является национальным достоянием. А лейтмотивом в этом году станет русская тема. Здесь тоже есть связь с нашим эпиграфом, так как двухглавый орёл, который одной головой смотрит на Восток, а второй - на Запад - это символ нашей страны», - рассказала «Татар-информу» заслуженный деятель искусств РТ, президент организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова.

Во время первого выхода каждая участница кратко рассказала о себе и своей мечте. Затем состоялось традиционное дефиле в купальниках, после чего были определены 10 суперфиналисток.

Им предстояло пройти интеллектуальный конкурс, где нужно было ответить не только на заготовленные организаторами вопросы, но и от членов жюри.

Обладательницей титула «Мисс Татарстан - 2025» стала 17-летняя Иделия Бадертдинова из Набережных Челнов. Она получила корону из рук предыдущей победительницы конкурса и прошла в короне финальное дефиле.

«Я 12 лет занималась классической и народной хореографией. Моя любовь к сцене привела меня на конкурс "Мисс Набережные Челны", где я в 2024 году получила главный титул. Это открыло мне дорогу в модельный бизнес, и вот сегодня я в финале республиканского конкурса. Я стремлюсь стать лучшей версией себя и новым ангелом Victoria's Secret», - рассказала о себе девушка.