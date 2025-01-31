Идеи россиян по улучшению дворов поддержат грантами конкурса соцпроектов

Фото: торговая сеть «Пятёрочка»

Объявлен старт заключительного этапа Всероссийского конкурса социальных проектов «Отличные соседи», проводимого сетью магазинов «Пятерочка». Цель – преобразить дворы и районы по всей стране.

Как сообщает пресс-служба ретейлера, всего в конкурсе представлено семь номинаций: «Улучшение общественных пространств», «Забота о людях, нуждающихся в поддержке», «Помощь животным», «Охрана окружающей среды», «Спорт, здоровье, безопасность», «Досуг и саморазвитие со смыслом», «Культура и традиции».

Общий грантовый фонд составит 6 млн рублей. В случае победы на реализацию лучших идей россияне смогут получить гранты в размере от 10 до 120 тыс. рублей. Заявки на участие в третьем раунде принимаются с 27 января по 19 февраля 2025 года.

Представить свои проекты по улучшению двора или района могут инициативные группы граждан старше 18 лет, а также различные организации, включая некоммерческие и бюджетные учреждения. Проекты победителей реализуют в срок с 4 апреля по 12 мая 2025 года, говорится в релизе компании.

Конкурс проходит в 72 регионах России в рамках программы устойчивого развития «Пятерочка с заботой» в сотрудничестве с НКО и благотворительными фондами. По итогам предыдущих двух раундов в конкурсе участвовали 379 заявок.

Гранты общей суммой 4,3 млн рублей получил 61 проект, который реализуется в 34 регионах и 53 населенных пунктах страны. В их числе, например, фотовыставка в Вуктыле, курсы для пенсионеров в Вологде и экологическая игра в Самаре.