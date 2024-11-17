«Идеи Европы и характер Азии»: какими были первые годы Казанского университета

Лекция руководителя Дирекции музеев КФУ Светланы Фроловой об истории Казанского университета собрала аншлаг

Фото: «Миллиард. Татар»

Место встречи двух миров

Сегодня, 17 ноября, Казанский федеральный университет отмечает свое 220-летие. За эти годы через него прошло бесчисленное количество студентов, свой след оставили тысячи преподавателей. Лекция Светланы Фроловой, впрочем, была посвящена первому десятилетию жизни университета со дня подписания его устава Александром I.

Уже тогда Казанская губерния превосходила многие другие (в начале XIX века их в Российской империи было 42) в промышленном отношении. В Казани различали светские и духовные учебные заведения. Основанная по указу Елизаветы Петровны в 1758 году Казанская мужская гимназия стала первой провинциальной гимназией, на базе которой Александр I и повелел создать Казанский университет.

Казанский университет в 1830-е годы Фото: ru.wikipedia.org, Общественное достояние

«Это место встречи двух миров. Поэтому в Казани два начала – западное и восточное. И вы встречаете их на каждом перекрестке. Нет сомнения, Казань – это главный караван-сарай на пути идей Европы и характера Азии», — процитировала спикер Александра Герцена.

Этот дух впитал в себя и университет, самобытный с момента своего рождения. По воспоминаниям Герцена, с первых лет в нем изучали восточную литературу, а артефактов китайской и тибетской культур здесь хранилось больше, чем в европейских учебных заведениях.

«История КФУ — это история людей»

«Я угрожала вам письмом из какого-нибудь азиатского селения. Теперь исполняю свое слово. Теперь я в Азии. В здешнем городе [Казани] находится двадцать различных народов, которые совершенно несходны между собою», — писала Екатерина II Вольтеру в 1767 году.

Вид Казани в 1767 году. Гравюра Дени по рисунку Леспинаса Источник: commons.wikimedia.org / общественное достояние

История Казанского университета, как отметила Фролова, – это история людей. Для многих преподавателей Казань стала «местом ссылки» — им даже не было известно, где именно находится город, было известно лишь, что они будут в нем первыми.

Доктор медицины и первый выборный ректор Казанского университета Иван Браун в 1807 году сравнил Казань с Веной (так как сам отучился в Венском университете на хирурга и окулиста). «Она так раскинута по холмам и долинам, что в городе есть площади, напоминающие степи», — удивлялся Браун.

Но что в таком случае заставляло их ехать в Казань? Во-первых, здесь не было войн, которые раздирали тогда всю Европу. Во-вторых, преподавателям платили высокие жалованья, которые, впрочем, не росли, несмотря на инфляцию. И была третья, возможно самая значимая, причина — стремление просвещать людей, дать им знаний.

Бартельс станет учителем таких великих математиков, как Иоганн Гаусс и Николай Лобачевский. Последний, как известно, был ректором Казанского университета в 1827-1845 гг. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 1808 году Мартин Бартельс писал, что Казанский университет предлагал профессорам бесплатную квартиру или «квартирные деньги» (средства на съем жилья, — прим. Т-и). В неделю преподаватель читал лекций на 6 академических часов. Бартельс станет учителем таких великих математиков, как Иоганн Гаусс и Николай Лобачевский. Последний, как известно, был ректором Казанского университета в 1827-1845 гг.

Другой иностранный профессор – Йозеф Литтров основал при университете первую обсерваторию. Его ученик, «первый русский астроном» (по выражению Литтрова) Иван Симонов, создал вместе с Лобачевским городскую астрономическую обсерваторию, в которой будут вестись наблюдения до начала XX века.

«Что касается сложностей с жалованием, некоторые находили прекрасный выход — создавали в своих домах пансионы. Тот же Литтров создал у себя пансион, в котором жили студенты и где он проводил дополнительные занятия», — поделилась Фролова.

Разделения на факультеты не было, и студенты слушали все лекции: с анатомии они шли решать математику, затем занимались ботаникой или древнеримским правом Фото: kpfu.ru

«Никто не знал латыни, весьма немногие знали немецкий»

После открытия университета в 1804 году исполняющим должность директора был назначен Илья Яковкин. Он же был первым профессором. Вторым профессором стал Петр Цеплин. Были назначены четыре адъюнкта: по высшей математике; по прикладной математике и физике; по умозрительной и практической философии; по древности, латинскому и греческому языкам. С них начинался университет.

Первыми студентами стали гимназисты. Самому юному из них, будущему писателю Сергею Аксакову, было всего 13 лет. Студенческие списки сортировали по возрасту, поэтому Аксаков значился в них последним, тридцать третьим по счету.

Шесть студентов платили за свое обучение сами — их называли своекоштными. У них было право жить в собственных квартирах. Остальные студенты были казеннокоштными (сегодня их назвали бы бюджетниками). Их университет обеспечивал полностью: от формы и принадлежностей до питания и общежития.

Сергей Тимофевич Аксаков — первый студент Императорского Казанского университета. Портрет. 1830-е годы Источник: dzen.ru/kazan_federal_university

«В строгом смысле мы не стоили назначения [быть студентами университета] по неимению достаточных знаний и по молодости. Не говорю уже о том, что никто не знал по латыни и весьма немногие знали немецкий язык», — писал Сергей Аксаков. Тем не менее он называл это время золотым.

Разделения на факультеты не было, и студенты слушали все лекции: с анатомии они шли решать математику, затем занимались ботаникой или древнеримским правом. В Русской Швейцарии студенты вместе с профессором Карлом Фуксом ловили бабочек.

Музей истории КФУ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 1805 по 1815 год в университет поступили 465 студентов. Окончили его лишь 74 человека. Тем, кому удавалось закончить учебу, присваивали 14-й класс по табели о рангах. Без образования для этого могло потребоваться от 5 до 10 лет выслуги. При защите научной работы присваивался 12-й класс и звание кандидата.

Династия Хальфиных

Татарский язык в Казани преподавали еще во времена гимназии по указу Екатерины II. Учителем татарского, которого назначила императрица, был Сагит Хальфин. Впоследствии именно он создаст первое русскоязычное пособие «Азбука татарского языка» (1778, Москва).

«Появление этого учебника было необходимым и своевременным. Он сразу же был отправлен в канцелярии всех губерний и [также использовался] как пособие для переводчиков. Сто экземпляров было передано в Казанскую гимназию», — добавила Фролова.

Учителем татарского, которого назначила императрица, был Сагит Хальфин. Впоследствии именно он создаст первое русскоязычное пособие «Азбука татарского языка» Фото: mincult.tatarstan.ru

В 1785 году за авторством Хальфина вышло учебное пособие «Татарский словарь и татарская грамматика». Рукописный словарь содержал более 20 тысяч слов. По словам Фроловой, существует лишь две копии пособия, и одна из них находится в библиотеке Казанского университета.

На должности преподавателя татарского языка Сагита Хальфина сменил его сын Исхак. Более всего Исхак Хальфин известен переводом на татарский язык «Учреждения для управления губерний Российской империи», которым Екатерина II провела большую реформу административно-территориального деления Российской империи.

Продолжил эту династию татарских учителей Ибрагим Хальфин в 1800 году. Кроме татарского, он составлял пособия к турецкому, персидскому и арабскому языкам, в совершенстве знал русский и латынь. С момента основания Азиатской типографии Хальфин служил в ней цензором. В 1803 году в ней был напечатан первый Коран («Казан басмасы», – прим. Т-и).