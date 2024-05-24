news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Культура 24 мая 2024 19:43

«Идеальный кандидат в Год семьи»: Казань ждет вернисаж 5-кратной мамы из Самары

Скопировать ссылку
«Идеальный кандидат в Год семьи»: Казань ждет вернисаж 5-кратной мамы из Самары
Фото предоставлено Музеем ИЗО Татарстана (ГМИИ РТ)

В Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана 30 мая откроется выставка «Счастливый год» Натальи Шепелевой, художницы из Самары.

В VR-зале галереи будут представлены около 40 произведений автора, члена Союза художников России и пятикратной мамы. С детьми, как выяснил «Татар-информ», художница планирует присутствовать на вернисаже своей выставки в Казани, она окажется для нее первой в столице Татарстана.

Фото предоставлено Музеем ИЗО Татарстана (ГМИИ РТ)

«Выставка приурочена к Году семьи, которым Владимир Путин объявил нынешний 2024 год. Наталья сама подавала заявку на проведение выставки в нашем музее. А мы, конечно, обрадовались: многодетная мама — идеальный кандидат на выставку в Год семьи. Выставка будет очень теплая и уютная», — рассказали информагентству в пресс-службе Музея ИЗО Татарстана.

Посетители увидят пейзажи, натюрморты и портреты, которые отличает характерные для Натальи Шепелевой свет и мажорное настроение. Художница, как отмечают искусствоведы, сочетает импрессионизм и экспрессию, декоративность, театральность.

Фото предоставлено Музеем ИЗО Татарстана (ГМИИ РТ)

«Если от созерцания картины повышается настроение значит, работа удалась!» уверена Наталья Шепелева.

Больше всего художница любит писать детей. Не только по ее большой семье, но и по картинам понятно: она любуется ими, сопереживает и сочувствует им. Недавно у мамы пятерых детей появился первый внук. При этом, помимо творчества и семьи она успевает активно заниматься общественной деятельностью, участвовать в социальных проектах.

Выставку Натальи Шепелевой «Счастливый год» в Галерее современного искусства можно будет увидеть до 4 августа.

#выставка #открытие выставки #галерея современного искусства #Государственный музей изобразительный искусств РТ #художники #Год семьи
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2