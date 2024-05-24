«Идеальный кандидат в Год семьи»: Казань ждет вернисаж 5-кратной мамы из Самары

Фото предоставлено Музеем ИЗО Татарстана (ГМИИ РТ)

В Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана 30 мая откроется выставка «Счастливый год» Натальи Шепелевой, художницы из Самары.

В VR-зале галереи будут представлены около 40 произведений автора, члена Союза художников России и пятикратной мамы. С детьми, как выяснил «Татар-информ», художница планирует присутствовать на вернисаже своей выставки в Казани, она окажется для нее первой в столице Татарстана.

Фото предоставлено Музеем ИЗО Татарстана (ГМИИ РТ)

«Выставка приурочена к Году семьи, которым Владимир Путин объявил нынешний 2024 год. Наталья сама подавала заявку на проведение выставки в нашем музее. А мы, конечно, обрадовались: многодетная мама — идеальный кандидат на выставку в Год семьи. Выставка будет очень теплая и уютная», — рассказали информагентству в пресс-службе Музея ИЗО Татарстана.

Посетители увидят пейзажи, натюрморты и портреты, которые отличает характерные для Натальи Шепелевой свет и мажорное настроение. Художница, как отмечают искусствоведы, сочетает импрессионизм и экспрессию, декоративность, театральность.

Фото предоставлено Музеем ИЗО Татарстана (ГМИИ РТ)

«Если от созерцания картины повышается настроение — значит, работа удалась!» — уверена Наталья Шепелева.

Больше всего художница любит писать детей. Не только по ее большой семье, но и по картинам понятно: она любуется ими, сопереживает и сочувствует им. Недавно у мамы пятерых детей появился первый внук. При этом, помимо творчества и семьи она успевает активно заниматься общественной деятельностью, участвовать в социальных проектах.

Выставку Натальи Шепелевой «Счастливый год» в Галерее современного искусства можно будет увидеть до 4 августа.