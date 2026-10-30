«Идеальные домашние задания»: как ИИ меняет учебу в школах

Школьники все чаще сдают идеальные домашние задания, выполненные с помощью искусственного интеллекта. Учителя замечают это, но не в силах доказать, сказал руководитель направления цифровых продуктов монетизации и роста АО «Просвещение» Сергей Айхел на форуме Kazan Digital Week.

«Сейчас многие педагоги замечают, что дети сдают идеальные домашние задания, которые, скорее всего, делали не они. Это невозможно проверить или доказать, но с этим учителя сталкиваются регулярно. С этим надо работать», – отметил Айхел.

По его словам, один из способов адаптировать образование к новым условиям – научить педагогов самим использовать инструменты искусственного интеллекта. С их помощью можно готовить разнообразные варианты заданий для всего класса и предлагать школьникам новые форматы работы.

«Тест можно прогнать через ИИ, получить правильный ответ, но, когда надо объяснить ход мысли, он сталкивается с задачей. Роль педагога и его экспертиза становятся даже выше. Роль педагога в этом смысле только возрастает», – подчеркнул Айхел.

Еще один вызов для учителей – конкуренция за внимание школьников с гаджетами, чат-ботами и социальными сетями. По словам спикера, владение цифровыми инструментами позволяет педагогам использовать интерес детей к технологиям для развития их любознательности – навыка, который будет востребован в будущем.

Айхел также обратил внимание на требования рынка труда. Работодатели ждут от молодых специалистов креативности, гибкости, адаптивности и одновременно умения пользоваться искусственным интеллектом. Все эти компетенции, по его словам, формируются еще в школе при непосредственном участии педагога.