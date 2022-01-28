Ицхак Горелик: «Я 25 лет наблюдаю, как меняется Казань, ее люди, и мне здесь комфортно»

О том, как пандемия отразилась на жизни еврейской общины Казани, о съезде жен раввинов, а также как решается вопрос с кошерным питанием общины, рассказал главный раввин Казани и Республики Татарстан Ицхак Горелик в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову.

Ицхак Горелик: «Быть религиозным человеком можно и без иврита. Сегодня почти вся основная религиозная литература переведена на русский язык» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Если в мире царит хаос потопа, то наш дом должен стать ковчегом для наших детей»

Ребе Ицхак, что в еврейской общине думают о пандемии коронавируса?

Что такое пандемия коронавируса, я отвечу как религиозный человек. Наша основная книга – Тора. Это святое писание было дано от Бога – людям, по сути, наше жизненное руководство. В ней есть много описаний исторических событий, которые произошли с людьми с момента сотворения мира. Описанные в Торе всемирно известные истории, – это не только мифы. Богу не так скучно, чтобы писать для нас только сказки о Моисее, Всемирном потопе и ковчеге Ноя. Это уроки на все времена, для всех людей. Главное, что эти события, описанные в Торе, повторяются в каждом поколении и повторяются глобально, в мировом масштабе.

Вот история о Всемирном потопе – что там произошло? Люди жили своей жизнью, и в какой-то момент открываются все водные стихии и происходит потоп. Земля превращается в сплошной океан. Люди в один момент лишились привычной твердой поверхности, по которой привыкли ходить, и утонули. Но был Ной, человек, который по указанию Бога построил ковчег и объявил всем людям, что будет потоп и всем надо строить ковчеги. Никто не поверил. В итоге в живых остался только Ной, и все современное человечество – его потомки. Возьмите эту историю и посмотрите в призме того, что сейчас происходит с людьми в пандемию. А происходит тот же самый потоп. Человечество еще два года назад могло планировать свое будущее – поездки, общение, бизнес. Ходили по привычной твердой земле. Пришла пандемия, и в один момент вся эта система координат рухнула. У людей нет опоры, стабильности. Нет уверенности в завтрашнем дне. Если родители в этом не уверены, то эта неуверенность передается их детям, для которых родители – гарантия стабильности. Надо строить ковчег. Как это можно сделать технически? У человека должен быть угол с положительными эмоциями, где каждый будет чувствовать себя защищенным. Если в мире царит хаос потопа, то наш дом должен стать ковчегом для наших детей, и каждый строит его сам.

«Если раньше у нас синагога работала каждый день и люди приходили молиться, то теперь я должен просить прихожан делать это дома» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Как пандемия отразилась на жизни еврейской общины Казани?

Исчез давно устоявшийся уклад жизни. Если раньше у нас синагога работала каждый день и люди приходили молиться, то теперь я должен просить прихожан делать это дома, согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям. Это сложно объяснять людям. Не секрет, что еврейская жизнь в России возобновилась не так давно. Может быть, лет тридцать тому назад. Много лет иудаизм, как и другие религии, был официально запрещен. За это время выросло целое поколение, которое о религии ничего не знает. Когда после запрета вновь открылись синагоги, раввины практически заново обучали религиозным законам прихожан. Много сил и времени ушло на то, чтобы евреи стали считать синагогу своим вторым домом, как это и должно быть. Люди привыкли отмечать всей общиной в синагоге свои семейные праздники. И вдруг это все разом прекратилось, запретили собираться вместе.

Нам пришлось разрабатывать специальную методику и составлять наборы нужных вещей, чтобы люди могли отмечать праздники дома, соблюдая все традиции. Я думаю, что из-за пандемии произошла революция на уровне сознания членов общины. На каждого из них легла ответственность за соблюдение заповедей и традиций народа в домашних условиях. Сегодня каждый родитель общины – это ребе в своей семье. В этом отношении коронавирус сыграл положительную роль.

«Кто до пандемии приходил на молитвы? Это более свободные от бытовых дел старики. А сейчас, в условиях ограничений, молодые люди все чаще приходят на молитвы в синагогу» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Второй положительный момент. Наше молодое поколение начало активнее участвовать в жизни синагоги, чего раньше не было. Кто до пандемии приходил на молитвы? Это более свободные от бытовых дел старики. А сейчас, в условиях ограничений, молодые люди все чаще приходят на молитвы в синагогу. Очень важный момент, когда молодежь общины решает для себя, что молитва – это первое.

«Синагога у нас в Казани – это как общий дом для евреев на все случаи жизни»

Можно рассказать о жизни казанской общины?

– Если мы говорим об общине, то она состоит из трех основ. Первая – это молитва, когда человек обращается к Богу. Он может обращаться к нему мысленно за помощью или просто благодарить за данное. И центр этой основы – синагога. Синагога у нас в Казани – это как общий дом для евреев на все случаи жизни. Это молельный зал, где мы обучаем, как правильно нужно это делать. Он у нас всегда открыт и в любое время.

Вторая основа – это изучение законов, традиций и обычаев, всего, что нам передали предки, через изучение Торы. Этим занимаются в Центре изучения Торы.

Одна из трех основ общины – это изучение законов, традиций и обычаев, всего, что нам передали предки, через изучение Торы. Этим занимаются в Центре изучения Торы Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Третью основу жизни общины составляют хорошие дела, которые мы делаем. Это то, что называется еврейским образом жизни. Это благотворительный центр. Мы помогаем друг другу и живем правильно, с еврейской точки понимания этого вопроса. Помогаем всем. Даже тем евреям, которые являются евреями «лишь по названию» и, может быть, даже не соблюдают заповедей. Если он еврей, он должен почувствовать, что у него есть семья, которая ему помогает.

У вас произошло еще одно историческое событие в уходящем году, прошел Съезд жен раввинов в Казани. Какова главная цель мероприятия?

Такое событие произошло в Казани впервые. Событие для еврейского уклада жизни чрезвычайно важное. Если раввин – ребе, то жена раввина – ребецин. В столице Татарстана собрались раввины и ребецин порядка 60 городов России. Прошел также отдельный семинар для детей.

Ребецин – это не просто специальное название, а определенный суточный уклад жизни. Он охватывает весь жизненный период от рождения до кладбища. Поэтому женщине здесь отводится огромная роль. И если мужчин правильным устоям обучают мужчины, то женщин – женщины. И это касается не только молитвенного правила, но и ведения домашнего хозяйства, воспитания детей. И если ребе – это лицо общины, который больше находится на виду, то ребецин – это душа общины. Они вместе трудятся на ее благо. Будущее любого народа – это дети. Понятие, какой должна быть еврейская женщина, мама, жена, – этим всем как раз занимается ребецин.

«По данным предыдущей переписи, в столице Татарстана примерно 2,5 тысячи евреев. Но в базе данных нашего благотворительного центра эта цифра намного больше – примерно 10 тысяч» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Сколько евреев сейчас живет в Казани?

По данным предыдущей переписи, в столице Татарстана примерно 2,5 тысячи евреев. Но могу сказать, что в базе данных нашего благотворительного центра эта цифра намного больше – примерно 10 тысяч. Я как раввин встречаюсь с людьми не только в синагоге, но и в быту – это семейные праздники, похороны. Думаю, что 10 тысяч человек – это реальные цифры.

Нам интересно узнать результат последней переписи не столько для того, чтобы знать, сколько живет евреев в Казани. Мы хотим понять, почему официальные цифры расходятся с нашими данными, почему многие не пишут себя евреями? Если это старшее поколение – это можно понять. Люди, которые прошли войну, гонения, не хотят афишировать, что они евреи. Мы это понимаем. Для нас это не значит, что человек отказался от своих предков, но это интересный факт. Бытует анекдот: было 10 евреев, уехало 4, осталось 12. Вроде анекдот, но он с серьезным подтекстом. У евреев национальность передается по линии матери. У кого-то прабабушка была еврейкой, а у бабушки была уже не еврейская фамилия, которая перешла и к маме. Получается, что какое-то поколение может и не знать о своей принадлежности к народу. Приходит время, и они узнают о своих еврейских корнях. Многие приходят с вопросами. Таким образом, получается, что они новые члены общины, хотя фамилии у них могут быть не еврейские.

«Здесь подавляющее большинство людей считает Казань своим домом. И когда это твой дом, ты заботишься о нем по-другому» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Нам очень приятно, что Казань постепенно становится центром изучения Торы»

Вы уже 25 лет в Казани. Что самое главное за эти годы вы для себя вынесли о городе и Татарстане?

Я и моя семья стали свидетелями части истории Казани. Мы видели, как менялся город, его люди. И нам здесь очень комфортно. Мои родители из Советского Союза. Они всегда были религиозными людьми. В 1971 году они переехали в Израиль, где я родился. В Казань я попал уже в 90-е годы, и здесь была очень сложная обстановка. Я был молодой, только что женился, мне было все интересно. Казанские евреи ждали нас и приняли очень хорошо. Мы потихоньку обживались.

Я много езжу в разные города и могу сказать, чем наш город отличается от других. Здесь подавляющее большинство людей считает Казань своим домом. И когда это твой дом, ты заботишься о нем по-другому. Тебе важно, чтобы в нем было приятно и спокойно жить. Тебе важно, чтобы у гостей, которые приезжают сюда, создавалось ощущение, что они приехали к тебе домой. Руководство города и республики приглашает меня на заседания по обсуждению многих вопросов, иногда даже не по моей прямой теме, и это знак уважения к нашей религии. Я вижу, что это делается от души. В этом я вижу успех города и Татарстана.

Несколько лет назад в Казани открылся Центр изучения Торы Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Несколько лет назад здесь открылся Центр изучения Торы. Как развивается этот проект?

Любая еврейская община – это место, где изучают Тору. Это собрание заповедей, обычаев и религиозных устоев еврейского народа. На иврите это место называется «иешива». Специальный преподаватель в ходе урока дает углубленные знания и заповеди, которые Бог нам передал через наших предков.

Все ученики поделены на четыре группы – взрослые мужчины, женщины, молодежь и дети. Создавая этот центр, мы хотели достичь двух целей. Первое – это чтобы у общины было место, где бы они могли изучать Тору и члены общины могли обсуждать полученные знания. Весь изучаемый материал написан на иврите. Его знают не все. Надо переводить на русский язык и создавать учебники. Это необходимо делать качественно. Всем этим делом и занимается Центр изучения Торы.

Вторая цель – мы хотели создать место, куда к нам могут приехать другие люди, изучающие Тору, в гости. Построенные в традиционном стиле два наших зала дают такую возможность. К нам приезжали уже неоднократно с семинарами из других регионов, и нам очень приятно, что Казань постепенно становится центром изучения Торы. Сейчас из-за коронавируса все стало сложнее, но уроки ни на один день не останавливались. В самый пик пандемии обучение проводили в режиме онлайн.

«Любая еврейская община – это место, где изучают Тору» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Сейчас есть все возможности, чтобы человек соблюдал правила»

Как решается вопрос с кошерным питанием?

Кашрут – это система ритуальных правил, определяющих соответствие чего-либо требованиям Галахи – еврейского закона. Есть перечень животных и птиц, которых нам запрещено употреблять в пищу. Кроме того, даже те продукты, которые можно нам есть, должны быть правильно приготовлены. Регламентировано всё, начиная с момента забоя животного до употребления в пищу.

Фрукты и овощи должны быть обязательно свежими, их можно покупать и в магазине, и на рынке. Рыбу мы тоже можем приобрести в любом месте, при условии наличия плавников и чешуи. Процесс приготовления здесь не важен. У мясных продуктов все гораздо сложнее. Всеми манипуляциями с мясом должен заниматься специально обученный человек – шойхет. Ситуация с мясным кошером упростилась, когда в Москве заработал специальный мясокомбинат. Он выпускает все виды кошерных мясных продуктов и птицы. Мы делаем заявку, и нам оттуда привозят эту продукцию сюда. Двадцать лет назад такого положение дел с кашрутом невозможно было даже представить.

Решать эту проблему было невероятно трудно, но сейчас есть все возможности, чтобы человек соблюдал правила. Еще одна проблема – с ненатуральными продуктами. Сейчас в эти продукты много чего добавляют для вкуса, цвета и более длительного хранения. Вафли и печенье – кошерно это или не кошерно? Для решения этого вопроса есть специальный отдел – Департамент кашрута при Главном раввинате России. Представители этого отдела ходят по производствам, выясняя точный состав продукции. По итогам проверок составляется полный список производителей, чья продукция кошерна, а чья нет. Продукцию разрешенного производителя мы идем и покупаем в любом магазине.

Сколько людей изучают иврит в Казани?

Надо сказать, что иврит – он больше для молитвы, чем для общения. Но и в молитвенниках у нас есть как текст на иврите, так и текст на русском языке. И молиться можно на русском, не обязательно на иврите. Для нас важно, чтобы человек понимал, что он говорит. Иврит сейчас в основном изучает наша молодежь. Для этого есть специальные программы, включая школу и детские образовательные лагеря. Но общественная молитва, которую ведет в синагоге раввин, обязательно должна быть только на иврите. В 50-60 лет уже сложно изучать язык, но я знаю людей, которые это делали. Быть религиозным человеком можно и без иврита. Сегодня почти вся основная религиозная литература переведена на русский язык.

ДУМ Татарстана организует туры в хадж, есть подобные туры у вас в Иерусалим?

– Считается по закону, что евреи должны три раза в год – в великие праздники Песах, Шавуот и Суккот посещать Иерусалим для общей молитвы. Члены общины организованно, в основном небольшими группами, 20-30 человек, едут посмотреть, помолиться и поучиться. Но такого массового явления, как хадж у мусульман, у нас нет. Хотя посещение святых мест важное требование для каждого религиозного человека.