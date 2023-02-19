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Ибн Сина – девушка: студия «Апуш» показала свою версию знаменитой сказки Каюма Насыри
Детская театральная студия «Апуш» представила казанскому зрителю мюзикл на татарском языке «Әбугалисина» по мотивам повести Каюма Насыри «Абу Али Сина». На премьере побывала культурный обозреватель «Татар-информа» Рузиля Мухаметова.
Татарская детская театральная студия «Апуш» работает в Казани второй год. Творческая группа, действующая в культурном центре «Чулпан», показала свой отчетный спектакль «Абугалисина». Зрителями стали приглашенные гости, родители, учителя. И, конечно, на премьеру пришла Гузель Сагитова – заместитель председателя исполкома Казани, которая с первых дней курирует проект студии «Апуш». «Очень довольна, каким в итоге получился спектакль, потому что я видела прогон, тогда показалось, что он недостаточно еще собран. Я вчера побывала также на репетиции в ДК имени Ленина. Хочется посмотреть каждый этап. Потому что последнее слово все равно ждут от нас», – сказала она после спектакля.
Студия «Апуш» – любимое детище, большое достижение Гузель Сагитовой, которая свой первый опыт в руководстве также получила в театре. Она заботливо развивает студию. К тому же вокруг этого проекта ей удается собирать своих единомышленников, с которыми сотрудничала еще будучи координатором объединения «Калеб» – молодые поэты, писатели, режиссеры, композиторы находят здесь для себя поле для творчества.
Студия «Апуш» образовалась в 2022 году в Доме культуры «Сайдаш». Уже через год она развернула деятельность еще в двух филиалах, которые расположились в КЦ «Чулпан» и ДК имени Ленина.
В декабре филиал в «Сайдаше» представил первый спектакль нового сезона – спектакль-квест по книге поэтессы Йолдыз Шараповой «Зоопарк-алифба» («Зоопарк-азбука»). Автор инсценировки – Хабир Ибрагим.
Работающие свой первый сезон новые филиалы также подготовили свои представления. Премьера спектакля от группы, которая занимается в Доме культуры имени Ленина, запланирована на 21 февраля – Международный день родного языка.
Сразу скажу, что творчество студии «Апуш» мне нравится – в прошлом году впечатления от их первого творения получила самые приятные. К сожалению, в этом году квест-спектакль в их исполнении я пропустила – то ли я сама не совсем внимательна, то ли организаторы не позаботились, чтобы анонс дошел до максимально широкого круга. Узнав, что в культурном центре «Чулпан» покажут «Абугалисину», поспешила туда.
Студия взялась за солидное произведение – сказку-повесть известного просветителя, ученого, писателя и этнографа Каюма Насыри. Примечательно, что ранее это произведение в инсценировке писателя и драматурга Айгуль Ахметгалиевой было поставлено на сцене Набережночелнинского татарского драматического театра. А теперь оно предстало в виде мюзикла. Автор стихов – поэтесса Гелюса Батталова, музыку к ним написал композитор Зульфат Валиуллин. Песни мне очень понравились. Вокал детей – просто восхитительный. Я надеюсь, что эти песни в дальнейшем войдут в их репертуар.
Сценограф, художник – Анна Новикова, студентка Казанского художественного училища им. Н. Фешина. Специально для постановки созданы костюмы. Похоже, экономить на реквизите не стали – получились довольно хорошие костюмы, они не кажутся неким эконом-вариантом.
В спектакле задействованы все 23 юных актера, которые занимаются в студии. Но, видимо, есть большая проблема – нехватка мальчиков. Как в известной песне: «...Потому что на десять девчонок по статистике девять ребят». Как бы ни старались создатели выйти из этой ситуации, спектакль наглядно показал наличие этой проблемы.
У Каюма Насыри два главных персонажа – братья Абугалисина и Абелхарис, которые на год запираются в пещере и получают знания. Далее Абугалисина, уже обладая невероятно большими знаниями и способностями, начинает помогать обычному жителю города Халвафрушу – облегчает его труд, увеличивает доходы, а также сводит его с возлюбленной – дочерью падишаха, тем самым делает их счастливыми. А брат Абелхарис, предпочитая преследовать только свои интересы, служит падишаху и свои знания использует лишь для осуществления собственных злых намерений.
Прототипом сказочного героя Абугалисины является выдающийся персидский ученый, врач, специалист в области медицины Ибн Сина (Авиценна). Автор повести на примере знаменитого ученого воспевает силу знаний.
Так получилось, что в спектакле от студии «Апуш» для всех трех главных мужских персонажей мальчиков-актеров не хватило. Режиссер Алия Файзрахманова решила, что главный герой станет главной героиней – Абугалисину в спектакле сыграет девочка. Все, как полагается: к ней остальные герои обращаются «туташ», что означает незамужнюю девушку.
«Я думал, Ибн Сина – это мужчина, большой ученый. Разве это была женщина?» – удивился один из зрителей.
Конечно же, это лишь интерпретация создателей спектакля, скорее всего, вынужденная мера из-за нехватки актеров мужского пола, а также утверждение, что не только мужчины могут обладать талантом и знаниями. «У нас в спектакле Абугалисина – девочка, а Абелхарис – мальчик. Мы своим спектаклем доносим мысль, что не через чудеса и колдовство, а только через знания всего можно добиться», – сказала руководитель студии, режиссер спектакля Алия Файзрахманова.
А теперь представьте: молодая девушка по имени Абугалисина прибывает в неизвестный ей город. Знакомится с юношей по имени Халвафруш. Парень живет один. Зовет девушку жить у него. Девушка соглашается. Это нормально?
Потом девушка Абугалисина узнает, что Халвафруш безнадежно влюблен в дочь правителя этого государства. Используя колдовство, Абугалисина каждую ночь приводит принцессу к юноше. А утром ее служанки, подозревая неладное, расспрашивают девушку, что же у нее происходит по ночам.
К слову, в версии спектакля от студии «Апуш» отца принцессы – падишаха тоже заменили женским персонажем. Во всех сценах фигурирует жена правителя, а не он сам. Но здесь такая замена кажется логичной – кому же, как не матери, переживать за ночные исчезновения дочери и ее дальнейшую судьбу.
Не хотелось бы, чтобы мои замечания прозвучали как жесткая критика. Я всего лишь хочу сказать, чтобы мы все ответственно относились к выбору художественного произведения. Если в труппе нет столько актеров, чтобы сыграть в этом спектакле, и некому дать роль Абугалисины, тогда зачем браться за эту историю?! У нас ведь есть прекрасные девушки, молодые женщины, которые достойны стать главной героиней в сценическом произведении. И наверняка есть пьесы, где могут играть девушки.
Но однозначно – дети молодцы! Каким бы сложным для реализации ни был замысел создателей, они прекрасно воплощают его на сцене.
Придет день, и Гузель Сагитова по праву будет гордиться этой студией – своим детищем.
21 февраля, в Международный день родных языков, можно будет посмотреть спектакль другого филиала студии «Апуш» в Доме культуры им. Ленина – «Кечтүкле уен» («Игра с монстриком») Ильгиза Зайниева.
Спектакль подготовлен детьми студии под руководством их наставников – актера театра Камала, заслуженного артиста РТ, педагога по актерскому мастерству Алмаза Сабирзянова, преподавателя по вокалу Казанского театрального училища Гульнары Шайхутдиновой, лауреата всероссийских и международных конкурсов, педагога по сценическому движению Миляуши Гильмутдиновой.
По инициативе мэрии Казани детская театральная студия «Апуш» сейчас работает в трех районах города – Приволжском, Советском и Авиастроительном. В рамках проекта около 90 детей бесплатно занимаются по направлениям актерского мастерства, сценической речи, сценического движения и вокала. Результаты усилий учеников и педагогов отражаются в созданных ими спектаклях.
Автор: Рузиля Мухаметова, intertat.tatar; перевод с татарского
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