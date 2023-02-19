Ибн Сина – девушка: студия «Апуш» показала свою версию знаменитой сказки Каюма Насыри

Студия «Апуш» представила мюзикл на татарском языке «Әбугалисина» по мотивам повести Каюма Насыри «Абу Али Сина»

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Татарская детская театральная студия «Апуш» работает в Казани второй год. Творческая группа, действующая в культурном центре «Чулпан», показала свой отчетный спектакль «Абугалисина». Зрителями стали приглашенные гости, родители, учителя. И, конечно, на премьеру пришла Гузель Сагитова – заместитель председателя исполкома Казани, которая с первых дней курирует проект студии «Апуш». «Очень довольна, каким в итоге получился спектакль, потому что я видела прогон, тогда показалось, что он недостаточно еще собран. Я вчера побывала также на репетиции в ДК имени Ленина. Хочется посмотреть каждый этап. Потому что последнее слово все равно ждут от нас», – сказала она после спектакля.

Студия «Апуш» – любимое детище, большое достижение Гузель Сагитовой, которая свой первый опыт в руководстве также получила в театре. Она заботливо развивает студию. К тому же вокруг этого проекта ей удается собирать своих единомышленников, с которыми сотрудничала еще будучи координатором объединения «Калеб» – молодые поэты, писатели, режиссеры, композиторы находят здесь для себя поле для творчества.

Студия «Апуш» образовалась в 2022 году в Доме культуры «Сайдаш». Уже через год она развернула деятельность еще в двух филиалах, которые расположились в КЦ «Чулпан» и ДК имени Ленина.

В декабре филиал в «Сайдаше» представил первый спектакль нового сезона – спектакль-квест по книге поэтессы Йолдыз Шараповой «Зоопарк-алифба» («Зоопарк-азбука»). Автор инсценировки – Хабир Ибрагим.

Работающие свой первый сезон новые филиалы также подготовили свои представления. Премьера спектакля от группы, которая занимается в Доме культуры имени Ленина, запланирована на 21 февраля – Международный день родного языка.

Сразу скажу, что творчество студии «Апуш» мне нравится – в прошлом году впечатления от их первого творения получила самые приятные. К сожалению, в этом году квест-спектакль в их исполнении я пропустила – то ли я сама не совсем внимательна, то ли организаторы не позаботились, чтобы анонс дошел до максимально широкого круга. Узнав, что в культурном центре «Чулпан» покажут «Абугалисину», поспешила туда.

Экономить на реквизите не стали – получились довольно хорошие костюмы Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Студия взялась за солидное произведение – сказку-повесть известного просветителя, ученого, писателя и этнографа Каюма Насыри. Примечательно, что ранее это произведение в инсценировке писателя и драматурга Айгуль Ахметгалиевой было поставлено на сцене Набережночелнинского татарского драматического театра. А теперь оно предстало в виде мюзикла. Автор стихов – поэтесса Гелюса Батталова, музыку к ним написал композитор Зульфат Валиуллин. Песни мне очень понравились. Вокал детей – просто восхитительный. Я надеюсь, что эти песни в дальнейшем войдут в их репертуар.

Сценограф, художник – Анна Новикова, студентка Казанского художественного училища им. Н. Фешина. Специально для постановки созданы костюмы. Похоже, экономить на реквизите не стали – получились довольно хорошие костюмы, они не кажутся неким эконом-вариантом.

В спектакле задействованы все 23 юных актера, которые занимаются в студии. Но, видимо, есть большая проблема – нехватка мальчиков. Как в известной песне: «...Потому что на десять девчонок по статистике девять ребят». Как бы ни старались создатели выйти из этой ситуации, спектакль наглядно показал наличие этой проблемы.

У Каюма Насыри два главных персонажа – братья Абугалисина и Абелхарис, которые на год запираются в пещере и получают знания. Далее Абугалисина, уже обладая невероятно большими знаниями и способностями, начинает помогать обычному жителю города Халвафрушу – облегчает его труд, увеличивает доходы, а также сводит его с возлюбленной – дочерью падишаха, тем самым делает их счастливыми. А брат Абелхарис, предпочитая преследовать только свои интересы, служит падишаху и свои знания использует лишь для осуществления собственных злых намерений.

В спектакле задействованы все 23 юных актера, которые занимаются в студии Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Прототипом сказочного героя Абугалисины является выдающийся персидский ученый, врач, специалист в области медицины Ибн Сина (Авиценна). Автор повести на примере знаменитого ученого воспевает силу знаний.

Так получилось, что в спектакле от студии «Апуш» для всех трех главных мужских персонажей мальчиков-актеров не хватило. Режиссер Алия Файзрахманова решила, что главный герой станет главной героиней – Абугалисину в спектакле сыграет девочка. Все, как полагается: к ней остальные герои обращаются «туташ», что означает незамужнюю девушку.

«Я думал, Ибн Сина – это мужчина, большой ученый. Разве это была женщина?» – удивился один из зрителей.

Конечно же, это лишь интерпретация создателей спектакля, скорее всего, вынужденная мера из-за нехватки актеров мужского пола, а также утверждение, что не только мужчины могут обладать талантом и знаниями. «У нас в спектакле Абугалисина – девочка, а Абелхарис – мальчик. Мы своим спектаклем доносим мысль, что не через чудеса и колдовство, а только через знания всего можно добиться», – сказала руководитель студии, режиссер спектакля Алия Файзрахманова.

А теперь представьте: молодая девушка по имени Абугалисина прибывает в неизвестный ей город. Знакомится с юношей по имени Халвафруш. Парень живет один. Зовет девушку жить у него. Девушка соглашается. Это нормально?

Каким бы сложным для реализации ни был замысел создателей, дети прекрасно воплощают его на сцене Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Потом девушка Абугалисина узнает, что Халвафруш безнадежно влюблен в дочь правителя этого государства. Используя колдовство, Абугалисина каждую ночь приводит принцессу к юноше. А утром ее служанки, подозревая неладное, расспрашивают девушку, что же у нее происходит по ночам.

К слову, в версии спектакля от студии «Апуш» отца принцессы – падишаха тоже заменили женским персонажем. Во всех сценах фигурирует жена правителя, а не он сам. Но здесь такая замена кажется логичной – кому же, как не матери, переживать за ночные исчезновения дочери и ее дальнейшую судьбу.

Не хотелось бы, чтобы мои замечания прозвучали как жесткая критика. Я всего лишь хочу сказать, чтобы мы все ответственно относились к выбору художественного произведения. Если в труппе нет столько актеров, чтобы сыграть в этом спектакле, и некому дать роль Абугалисины, тогда зачем браться за эту историю?! У нас ведь есть прекрасные девушки, молодые женщины, которые достойны стать главной героиней в сценическом произведении. И наверняка есть пьесы, где могут играть девушки.

По инициативе мэрии Казани детская театральная студия «Апуш» сейчас работает в трех районах города Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Но однозначно – дети молодцы! Каким бы сложным для реализации ни был замысел создателей, они прекрасно воплощают его на сцене.

Придет день, и Гузель Сагитова по праву будет гордиться этой студией – своим детищем.

21 февраля, в Международный день родных языков, можно будет посмотреть спектакль другого филиала студии «Апуш» в Доме культуры им. Ленина – «Кечтүкле уен» («Игра с монстриком») Ильгиза Зайниева.

Спектакль подготовлен детьми студии под руководством их наставников – актера театра Камала, заслуженного артиста РТ, педагога по актерскому мастерству Алмаза Сабирзянова, преподавателя по вокалу Казанского театрального училища Гульнары Шайхутдиновой, лауреата всероссийских и международных конкурсов, педагога по сценическому движению Миляуши Гильмутдиновой.

По инициативе мэрии Казани детская театральная студия «Апуш» сейчас работает в трех районах города – Приволжском, Советском и Авиастроительном. В рамках проекта около 90 детей бесплатно занимаются по направлениям актерского мастерства, сценической речи, сценического движения и вокала. Результаты усилий учеников и педагогов отражаются в созданных ими спектаклях.

Автор: Рузиля Мухаметова, intertat.tatar; перевод с татарского