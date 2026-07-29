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Экономика 29 июля 2026 16:52

IATA: Мировые цены на авиакеросин в июне снизились на 20%

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Мировые цены на авиационное топливо по итогам июня снизились на 20% по сравнению с маем, однако по-прежнему остаются значительно выше прошлогоднего уровня. Такие данные приводит Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), передает ТАСС.

Согласно отчету организации, в июне стоимость авиакеросина была на 45,8% выше, чем в июне 2025 года.

Одновременно мировой спрос на грузовые авиаперевозки продолжил расти. В июне объем перевозок увеличился на 8,5% в годовом выражении.

Генеральный директор IATA Вилли Уолш отметил, что, несмотря на положительную динамику рынка, сохраняются факторы риска для авиационной отрасли. Среди них он назвал продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке и тарифную политику администрации США.

#топливо #авиация
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