«Татар-информ» выражает соболезнования родным и близким Наиля Галеева

Фото: предоставлено семьей Наиля Галеева

На 57-м году из жизни ушёл Галеев Наиль Камилевич. Он внёс значительный вклад в развитие коммерческой службы информационного агентства «Татар-информ». Под его кураторством, по поручению Правительства РТ и «Татмедиа», стартовал проект «Районки» – дайджест новостей 45 районных СМИ (в настоящее время «Новости сегодня» – «Яңалыклар»).

Известен как сотрудник редакций других крупных татарстанских медиа. Являлся исполнительным директором и членом Совета Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ, членом рабочей группы Общественной палаты РТ по развитию предпринимательства.

Наиля Галеева помнят не только как профессионала и ответственного коллегу, но и как доброжелательного и отзывчивого человека. Таким он останется в наших сердцах.

Семье ушедшего – глубокие соболезнования, терпения и сил, а Наилю Камилевичу – места в раю.