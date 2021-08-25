ИА «Татар-информ» организует онлайн-трансляцию акции памяти Мусы Джалиля

Информационное агентство «Татар-информ» организует онлайн-трансляцию традиционной акции памяти выдающегося поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля и его соратников, которая состоится сегодня в 12 часов.

Мероприятие пройдет на площади 1 Мая у Спасской башни Казанского Кремля рядом с памятником Муса Джалилю. До начала акции здесь будет транслироваться аудиогазета. Воспоминания друзей, родственников и товарищей поэта прочтут актеры Татарского ТЮЗа имени Г. Кариева. В честь 11 джалиловцев часы на Спасской башне пробьют 11 раз.

Молодежное творческое объединение «Калеб» представит музыкально-литературную композицию «Муса. Моабит». Прозвучат новые песни на стихи Джалиля, написанные композитором Миляушой Хайруллиной, в исполнении лауреатов международных и всеросийских конкурсов Ильгиза Мухутдинова и Айгуль Гардисламовой. Пластические композиции исполнят Саида Минубаева, артист Государственного ансамбля песни и танца РТ, и Альбина Нугманова, артист ТЮЗа имени Кариева.

По традиции в дне памяти примут участие лауреаты Республиканской премии имени Мусы Джалиля. С новой литературно-музыкальной композицией выступят композитор, музыкант, солист Татарской филармонии имени Г. Тукая, главный дирижер Татарского театра драмы и комедии имени К. Тинчурина, член союзов композиторов РТ и РФ Ильяс Камалов и татарский поэт, член Союза писателей РТ Булат Ибрагимов, отмечает пресс-служба Минкультуры республики.

На памятном мероприятии выступят председатель Союза писателей Татарстана Ркаиль Зайдулла, поэт, публицист, лауреат Государственной премии имени Г. Тукая Зиннур Мансуров и дочь великого поэта Чулпан Залилова. Завершит акцию исполнение пенсии «Җырларым» артистом театра имени Г. Кариева Мусой Камаловым и торжественное возложение цветов к памятнику Мусе Джалилю.