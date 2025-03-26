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На главную ТИ-Спорт 26 марта 2025 20:22

«И здесь офсайд, и там офсайд». Ротенберг о победном мяче «Спартака» «Зениту» (видео)

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«И здесь офсайд, и там офсайд». Ротенберг о победном мяче «Спартака» «Зениту» (видео)
Фото: ska.ru

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сравнил гол «Спартака» «Зениту» (2:1) с шайбой, которую ЦСКА забросил «армейцам с Невы» (2:3).

«И здесь офсайд, и там офсайд», – подписал видео Роман Ротенберг в своем телеграм-канале.

Напомним, СКА сыграет в плей-офф с московским «Динамо». Первая игра состоится завтра, 27 марта, в 19:30 по мск. Следующие матчи в этом противостоянии состоятся 29 и 31 марта, а также 2 апреля.

Петербуржцы финишировали седьмыми в таблице Западной конференции.

#роман ротенберг #фк спартак #хк цска #ХК СКА #фк зенит #хоккей #футбол #спорт
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