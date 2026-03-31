И зачем надо было увольнять Кудашова? Печальный путь «Динамо» в плей-офф логичен

Московское «Динамо» первым среди клубов КХЛ покинуло розыгрыш Кубка Гагарина. Подопечные Вячеслава Козлова уступили в серии с минским «Динамо» 0:4. Сенсация или же все-таки логичное стечение обстоятельств для «бело-голубых». Ответы – в материале «ТИ-Спорта».





«Получилось, как получилось…»

В проходе минского «Динамо» в серии с московским «Динамо» сомневалось малое количество экспертов. Хотя и находились те, кто даже отдавал предпочтение подопечным Вячеслава Козлова. Их тезисы в основном строились вокруг междоусобиц в кабинетах минского «Динамо» и так называемого «Кубкового проклятия» Дмитрия Квартальнова.

Однако борьбы на льду зрители противостояния толком не увидели. 4-0 – безоговорочный триумф коллектива Дмитрия Квартальнова. Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко не нашел даже должных слов, чтобы описать провал «бело-голубых» после четвертого подряд поражения.

«Огромная благодарность болельщикам за поддержку. Была тяжёлая серия, но они поддерживали команду. Огромное спасибо им. Их было слышно, они гнали команду вперёд. Команда пыталась подарить им победу, но получилось, как получилось», – сказал Сушко в беседе с «Metaratings.ru».

Московское «Динамо» не смогло ничего противопоставить «зубрам»

0-4 в серии с минчанами, конечно, не назовешь иначе как сенсацией. Особенно на фоне того, что продолжает биться в плей-офф «Спартак» против «Локомотива», «Сибирь» удивительным образом зацепила матч у «Металлурга». На то, что «Динамо» первым среди всех клубов КХЛ покинет Кубковую весну, вероятно, не ставил никто.

Хотя если вспоминать сценарии всех матчей серии с «зубрами», то какой из них благоволил победу столичным хотя бы в одной из игр? В Минске у коллектива Вячеслава Козлова не было никаких шансов рассчитывать на триумф. «Зубры» были на порядок быстрее в движении, агрессии, бросках. На фоне белорусов московское «Динамо» выглядело просто аморфным телом, будто бы смирившимся заранее с двумя поражениями.

В столице команда Козлова выглядела чуть лучше. Ну тут скорее все дело в том, что белорусы сбавили темп и старались играть более прагматично, расчетливо, дожидаясь ошибок соперника. И даже на полуоборотах минчане не отдали ни одной игры «Динамо».

У москвичей не сработал ни один из их козырей. Не подтащил голкипер Владислав Подъяпольский, которого «Динамо» выкупало в свое время у «Лады» за 100 млн рублей. Кубковые бойцы в лице Гусева, Слепышева и других – не порадовали результативностью. Да и хваленое большинство столичных не помогло обеспечить нужной разницы.

Минское «Динамо» было сильнее московского на всех фронтах. Проход минчан с таким разгромным счетом – абсолютно справедлив и заслужен.

А нужно ли было убирать Кудашова по ходу сезона?

Главный вопрос, которым московские болельщики наверняка задаются прямо сейчас. Отставка Алексея Кудашова по ходу минувшего регулярного чемпионата действительно оказалась странной. Провальными результаты клуба осенью не были, тем более всем известно, что особенность работы Кудашова в том, что все его команды по-настоящему разгоняются и прибавляют лишь к середине регулярки. К тому же, все последние успешные походы «Динамо» в плей-офф ассоциируются исключительно с именем Алексея Кудашова.

Неудивительно, что осенью активная часть болельщиков «Динамо» устраивала пикет в поддержку уволенного наставника «бело-голубых» и не особо приветствовала нового главного тренера Вячеслава Козлова. Вчера по окончании четвертого матча с минчанами ультрас «Динамо» скандировали: «Кудашов, Кудашов!». Это ли не апофеоз странных решений руководства клуба по ходу всего чемпионата.

«Динамо» необходима перестройка, это сейчас очевидно как дважды два. В дедлайн боссы московской команды толком не подписали никого на усиление. Летом клубу предстоит не только обновить тренерский штаб после провала в плей-офф, но и распрощаться с дорогостоящими звездами, не оправдавшими свой высокой статус и гонорар в важнейшей части сезона.

Как сообщает журналист Артур Хайруллин, в кабинетах «Динамо» уже принято решение об отставке Вячеслава Козлова с поста главного тренера. Кроме того, скорее всего клуб покинет нападающий Никита Гусев.