«И художники прошли через ваши руки»: в Минздраве РТ открыли выставку, посвященную врачам

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в Министерстве здравоохранения Татарстана открылась художественная выставка, приуроченная ко Дню медицинского работника «Спасибо, доктор!». В здании министерства выставлены более 40 работ со всей России.

«У сегодняшнего мероприятия есть философский посыл, оно посвящено роману „Ак чәчәкләр”. Одно дело – наблюдать жизнь пациентов своими глазами каждый день, совсем другое – иметь возможность посмотреть на это со стороны, услышать мнение людей. Выставка – это хорошее начало, у нее будет продолжение», – рассказал «Татар-информу» председатель регионального отделения «Союз художников России» в Татарстане Рабис Саляхов.

Рабис Саляхов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Народный художник РТ высказал пожелание сделать выставку мобильной. По его словам, тогда ее можно будет проводить в разных больницах города, республики и страны.

«Сегодня здесь представлены картины, которые передают ежедневный труд медицинских работников. Через эти работы хотелось бы показать, как важна работа медиков. Художники смогли отразить те эмоции, которые врачи демонстрируют в своей непростой деятельности служения людям», – сказал заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.

В экспозиции участвуют как профессионалы – члены союзов художников Татарстана и России, лауреаты государственных премий, заслуженные деятели искусств, педагоги, – так и начинающие таланты: студенты творческих вузов, а также ученики художественных школ.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«При отборе работ нас вдохновляли сцены из повседневной жизни медицинских учреждений: тревога и надежда, боль и радость выздоровления. На выставке можно увидеть портреты врачей, которые спасали жизни нашим художникам», – сказала куратор выставки Диана Косарева.

Одна из героинь в белых халатах – врач Детской республиканской клинической больницы Лилия Зиятдинова – посетила сегодня выставку. В студенческие годы она помогла спасти маленького мальчика, и теперь художник Дарий Асадуллаев запечатлел ее на холсте. Портрет, написанный живописцем в знак благодарности, был торжественно преподнесен педиатру на открытии экспозиции.

«Помню, как этот мальчик тяжело дышал. У него была высокая температура, я дала ему жаропонижающее средство и вызвала скорую помощь. Его положили в инфекционную больницу, и он вылечился. Надо же, вспомнил меня», – поделилась Лилия Зиятдинова.

На выставке были представлены работы, созданные самими медицинскими работниками. Среди них – картина, написанная маслом врачом-травматологом Альбертом Галимовым. Его произведение посвящено памяти выдающегося хирурга Александра Вишневского.