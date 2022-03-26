«И хлеб, и сахар, и молоко – все будет»: насколько аграрии Татарстана готовы к санкциям?

Готово ли сельское хозяйство Татарстана к импортозамещению? Реально ли возродить производство сельхозтехники и племенной базы в животноводстве? Что нужно восстанавливать в первую очередь? На эти и другие вопросы «Татар-информа» ответили представители сельхозотрасли республики.

«Тракторов для пахоты у нас не делают»

Экс-депутат Госдумы РФ, советник Президента Татарстана по экологии Фатих Сибагатуллин:

Фатих Сибагатуллин: «Нам надо начинать производить продукты без химии. Речь идет о будущем. Сейчас стоит вопрос – чем мы кормим детей» Фото: © «Татар-информ»

«Думаю, что синтетические удобрения подорожают. Средства защиты растений, средства от сорняков тоже были импортные, видимо, теперь их не будет. Мы сами ругаем Америку, а сами использовали их продукцию – я об этом всегда говорил… А вот аммиачная селитра, азотные удобрения, наоборот, мы сами экспортировали, говорят, что теперь мы перестанем их продавать за рубеж. Два года подряд мы на опытных участках в Ленино-Кокушкино работали с селитрой и мочевиной. В этой зоне почва не особо плодородная. Разработали такую технологию – не вводили ни синтетических удобрений, ни гербицидов – и получили 640 тонн пшеницы второго класса. Это было сделано в 2020 году. Собираемся это же сделать в Высокогорском районе. Нам надо начинать производить продукты без химии. Речь идет о будущем. Сейчас стоит вопрос – чем мы кормим детей. Сейчас мы их кормим импортными сосисками, которые даже кошка не ест», – говорит Фатих Сибгатуллин.

По технологии, исключающей введение удобрений, успешно можно выращивать и горох, гречиху, овес и полбу, говорит специалист. Казанский государственный аграрный университет ведет научную работу в этом направлении.

«Горох очень полезный, там больше 30 процентов белков. Еще он обогащает почву азотами. Площадей гороха раньше было много, сейчас они сильно сократились. Гречиху, люцерну тоже не обрабатывают гербицидами. Мы в своем научно-исследовательском институте вывели новый сорт гречихи “каракитянка” (сорт диплоидной гречихи “каракитянка” выведен Татарским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства совместно с Марсовской средней школой Дрожжановского района в 1988 году, – прим. Т-и). Мы ее даже в Германию отправляли. Надо такие сорта больше сеять. У нас прекрасно работали фабрики по отшелушиванию гречихи. Их все в будущем надо восстановить. Овес, полбу тоже можно выращивать без удобрений. Это экологически чистые продукты, по-нашему даже можно назвать их халяль-продуктами.

Был отличный сорт картофеля “лорх” с белоснежной мякотью, а сейчас что? Картошка зеленоватая, мякоть как мыло… А мы всегда сажали “лорх”. Еще был сорт очень хороший – “невский”. Где эти сорта? Семена все у нас есть. Думать, что наши сорта менее урожайные, – ошибочно», – считает Фатих Сибгатуллин.

«Семена все у нас есть. Думать, что наши сорта менее урожайные, ошибочно» Фото: © «Татар-информ»

При выращивании других культур надо увеличивать объемы вводимых удобрений, говорит собеседник.

«У нас республика не бедная. Обычно введут 60 кг удобрений и говорят, что “ввели много”. Я, когда работал в Нурлате, вводил по 175 килограммов – вот почему мы собирали по 70 центнеров с гектара урожая. Китай вводит 300 кг. Просто надо правильно вводить. Нельзя допустить, чтобы почва обеднела, уменьшалась плодородность. В Прикамской зоне надо ежегодно вводить 110 кг – и урожай получишь, и почва не беднеет. В Нурлатской, Чистопольской зоне, Азнакаевской надо вводить по 90 кг. У нас самые плодородные земли в Буинском районе, даже там этот показатель в последние годы уменьшился», – рассказал Фатих Сибгатуллин.

По словам эксперта, в новых условиях аграрии Татарстана могут столкнуться с некоторыми трудностями с сельскохозяйственной техникой.

«Надо не завозить иностранную технику, а продвигать нашу. Я люблю белорусскую технику. Почему же мы покупаем у Америки, а не покупаем у Беларуси? Самый недорогой трактор из Беларуси можно взять за 3,5 млн, а американский обходится в 25 млн – это такой же трактор. И оборудование у себя будем делать, давно надо было его делать…

Самые большие пахотные площади в России. И почему же у нас нет ни одного пахотного трактора отечественного производства?! Начинали же строить Камский тракторный завод в Елабуге, вот у нас был бы свой трактор. Какой у нас сегодня есть трактор?! Нет его! Недорабатывает с Беларусью наша страна. Танки делаем, трактора не делаем. У нас даже комбайнов нет урожай убрать. Оборудование для борьбы с засухой, культиваторы мы же тоже производили в Татарстане. Все могли сами делать», – сказал собеседник.

«Танки делаем, трактора не делаем. У нас даже комбайнов нет урожай убрать» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По мнению Фатиха Сибгатуллина, прекращение импорта инкубаторных яиц не приведет к каким-либо ощутимым потерям.

«В Нурлате мы яйца из-за границы не завозили. Выводили цыплят в инкубаторе, продавали в несколько регионов. Ничего, будут выводить из наших, отечественных яиц. Будет сельчанам стимулом активнее работать», – отметил он.

Эксперт считает, что в нынешних условиях необходимо создать специальную программу на основе научных разработок.

«Чтобы снижать цены, в первую очередь надо производить много и качественно. Вот такая задача должна быть поставлена. И в финансировании сельского хозяйства не должны руководствоваться остаточным принципом. Раньше на сельское хозяйство из бюджета шло 22 процента, интересно, сколько сейчас? У нас есть все возможности наладить производство. Хотим мы этого или не хотим, вся эта ситуация станет стимулом, чтобы работать у себя в стране», – заявил Фатих Сибгатуллин.

«Импортозамещение надо провести быстрыми темпами»

Председатель Ассоциации фермеров Татарстана Камияр Байтемиров уверен, что в сложившихся условиях надо как можно скорее заменить импорт на отечественное.

Камияр Байтемиров: «Мы не создали базу племенных пород, трактора покупали из других стран, потому что считали, что они лучше. Неправильно делали, вот теперь оказались в зависимости» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Если это не сделаем, ничего не будет. Если затягивать, откладывать, может не получиться никогда. Надо все делать своевременно. Мы не создали базу племенных пород, трактора покупали из других стран, потому что считали, что они лучше. Неправильно делали, вот теперь оказались в зависимости. Этот вопрос надо решать как можно быстрее, совместно с Министерством сельского хозяйства, Министерством экономики. Чтобы решить, каким заводам поручить производство тракторов, запчастей для оборудования…

Хотя нашу технику полностью заменить не получится, есть же и другие пути. Некоторые страны западные санкции не поддержали, поэтому, может быть, удастся покупать запчасти, трактора через третьи страны. Но полагаться на них не стоит, необходимо эти проблемы решать самим. Мы говорим – импортозамещение, а остаемся зависимыми. Сами видите, к чему это приводит.

От фермеров пока есть обращения по проблемам, связанным с семенами, потому что сахарную свеклу завозили из Франции, кукурузу из других стран – там двери закрыли, поэтому попробуем завезти через третьи страны.

Одно точно известно – никакого голода не будет, и хлеб будет, и сахар, масло, сметана, молоко – все будет. Пусть потребители не переживают – мы работаем», – заверил Камияр Байтемиров.

«Стиснуть зубы и усердно работать»

Глава Тюлячинского района Назип Хазипов:

Назип Хазипов: «Бояться нечего, мы – страна, которая продает хлеб в другие страны, кушать хотят все, что бы там ни происходило» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«У людей настроение хорошее. Засучив рукава, готовимся к весенним работам. Заканчиваем ремонт техники. Снежный покров, температура хорошие, озимые перезимовали неплохо. Надеемся на благоприятную весну, что успешно проведем задержание талых вод, и влажность почвы будет.

Необходимый семенной фонд в районе есть, ведем работу по замене и улучшению семян. Продолжаем завоз удобрений. На сегодняшний день удобрениями обеспечены на 40 кг действующего вещества на гектар, стоит задача довести до 60 килограммов.

Механизаторов обучаем и сами учимся. Министерство сельского хозяйства ведет последовательную работу, проводятся курсы по новым технологиям. Засушливые 2010, 2021 годы дали нам опыт, теперь применяем эффективные технические средства. В целом паники нет. Мы надеемся, что сможем собрать хлеба, технических культур, кормов для животных в необходимом для республики объеме.

Некоторые хозяйства собираются увеличить площади картофеля, других овощей. Неиспользованных земель не останется.

«В магазинах сейчас все есть, я не вижу ничего, чтобы можно было бояться» Фото: © «Татар-информ»

В магазинах сейчас все есть, я не вижу ничего, чтобы можно было бояться. Если перестанут вывозить удобрения за границу, они для внутренних покупателей могут подешеветь. Снизились цены на ГСМ, это радует.

Что касается импортного оборудования, его у нас немного. Начали строить молочные комплексы, пока под крышу не завели. К осени, возможно, ситуация изменится, а доильные залы мы можем купить и отечественного производства. Импортной техники нет у фермеров. Большие агрофермы наверняка запчасти купили загодя. Сейчас многое уже делают у себя.

Племенной скот в стране есть, генетика неплохая. Есть хозяйства и в России, и в Татарстане, которые стабильно и успешно работают.

Собираемся участвовать на ярмарках в Казани. Цены на мясо, молоко стоят хорошие. Наше правительство по президентским программам дает субсидии. Готовим документы. По району все в норме, переживать не о чем. Просто надо стиснуть зубы и усердно работать. Бояться нечего, мы – страна, которая продает хлеб в другие страны, кушать хотят все, что бы там ни происходило».

«Искусственно сеют тревогу»

Глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов:

Рамис Сафиуллов: «У нас ситуация спокойная, волнения какого-то нет, на санкции не обращаем внимания» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«У нас ситуация спокойная, волнения какого-то нет, на санкции не обращаем внимания. В Татарстане все условия созданы. Удобрения поступают. Есть небольшая проблема с семенами сахарной свеклы, их ожидаем, ведем переговоры, мы их найдем. Все остальное в порядке, техника, люди готовы. Запчасти закупили ранее, если чего-то нет – заменим на отечественное, ничего страшного. Будем помогать друг другу. Это не какая-нибудь беда. У нас в стране все есть, потихоньку все наладится. Все посеем, урожай соберем, лишь бы погода была хорошая.

Если из ста комбайнов пара комбайнов не смогут выйти, остальные выйдут. Два трактора не смогут выйти – остальные будут работать, у нас ведь около 500 тракторов. В последние годы техники купили много, все современное. Горевать не надо, и переживать тоже, надо работать сегодня, болтовня не поможет.

А кто не может работать или не хочет, тот всегда найдет повод. Конечно, будут и такие, кто руки готов опустить. У них всегда кто-то виноват. Кто-то, конечно, жалуется, но я считаю, что мы крепко стоим на ногах. Продукты на полках есть. Некоторые создают ажиотаж. Ну зачем набирать по 30 кг гречки, 5 мешков сахара? Искусственно создают тревогу. Кто привык к легкой жизни – им будет немного тяжело, а тот, кто работает, голодным не останется. Работать, работать и быть на позитиве. Главное – здоровье», – считает собеседник.

Глава Атнинского района Габдулахат Хакимов настроен не так оптимистично. Отметив, что является человеком, всю жизнь ратующим за развитие сельского хозяйства, не стал скрывать, что ситуация его беспокоит. «Что ожидает – понятно, раз уж цены выросли. Ну тогда и закупочные цены надо повышать. Оно же не может быть только односторонне», – сказал он и не захотел продолжать разговор.

«Импортная техника нарушает технологию посева»

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, член-корреспондент АН РФ, почетный член АН РТ Назип Мазитов:

Назип Мазитов: «Я много лет предупреждал, что останемся в таком положении, потому что в России и Татарстане политика технического и технологического обеспечения неправильная» Фото: mech.kazgau.ru

«Я много лет предупреждал, что останемся в таком положении, потому что в России и Татарстане политика технического и технологического обеспечения неправильная. Мы уже сегодня готовы к импортозамещению», – считает ученый.

По его словам, аграрии Татарстана еще в 1990 году начали обсуждать возможности увеличения урожая без внесения больших объемов удобрений, а также говорили о совершенствовании отечественной техники.

«Было составлено соглашение с Волгоградским тракторным заводом. Тогда министром сельского хозяйства и продовольствия РТ был Фатих Сибагатуллин. Работа пошла. Тракторы производились на шести заводах. Сейчас они закрыты, но ведь эти заводы можно восстановить.

Став главой Нурлатского района, Фатих Сибагатуллин за счет отечественной техники вывел район из отсталого в лидеры. Удобрения, хорошие сорта, хорошие условия с техникой – есть результат. Главный секрет в этом.

В Россию 30 лет ввозят импортную технику, это экономическая диверсия. Думаю, наши чиновники, составившие договора, получают от этого проценты. Этих молодых, ловких чиновников на Западе научили говорить красиво. Например, высокая производительность. Говорят, в деревне работать некому, поэтому их и применяем. Тут не возразишь, правильно говорят, но какой ценой это делается – или не знают, или не хотят, потому что они учились на Западе.

Нам эти санкции не страшны, техника и технология есть, ни одну пчелку не погубим. Ни одна пчела не должна погибнуть, сколько фермеров обанкротились! Где Министерство сельского хозяйства? У них ответ один: говорят, не имеем права вмешиваться в хозяйственную деятельность субъектов. А зачем тогда они? Если не вмешиваются даже когда речь идет об отравлении пчел, отравлении людей?

Импортную технику можно на 100 процентов заменить. Они же производятся, ничего не надо придумывать заново, можно просто усовершенствовать. Например, Ярославль выпускает технику. Эта программа первой разработана в Татарстане, мы ее разработали совместно с Новосибирском, Ростовом-на-Дону, Иваново, Челябинском, Уфой, Курганом и Ярославлем. Я у них научный советник по промышленности. 17 февраля там была конференция, вот недавно создали новую технику по известкованию почвы. Если ее применять, минеральных удобрений много не надо. В Челябинске выпускают сеялки, у них два завода. Их надо позвать в Татарстан. У меня информации на час выступления. Надо срочно собираться на уровне правительства, у меня готово выступление для обучения всех глав муниципальных районов», – сказал Назип Мазитов.

Ученый считает, что иностранная техника портит наши поля.

«Как они уничтожают урожай – даже не описать! Не получилось Россию взять тяжелыми танками, теперь уже очень тяжелые тракторы стали делать» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Как они уничтожают урожай – даже не описать! Не получилось Россию взять тяжелыми танками, теперь уже очень тяжелые тракторы стали делать. Этими тракторами уплотнили почву так, что и влага ниже метра не спускается, там ни воздуха, ни червей. А корни растения опускаются до двух метров. Когда нет дождей, растение берет влагу оттуда», – пояснил ученый.

По мнению профессора, импортная техника нарушает технологию посева, поэтому часть семян не прорастает.

«Иностранная техника никак не подходит нашим полям, они неправильно присыпают семена, мешают накоплению влаги глубоко в почве осенью. Говорят, достаточно одного прохода. Но этого мало. За один проход и операция по уничтожению сорняков не проводится. Хочешь не хочешь, нужен гербицид. А он импортный. В Европе, США он полностью запрещен, потому что он ухудшает способность человека к продолжению рода. Эта стратегия – уничтожение российской нации! Почему у нас всего 12 процентов детей здоровы, почему разводов больше, чем браков, почему смертность выше чем рождаемость? Причина всего – отравление.

Для того чтобы выводить сорта гречихи, тоже нужно решение властей. Если власти хотят выйти из этой ситуации, конечно. У меня есть все материалы. Хотелось бы вместе спасти нацию. Это мой долг перед моим народом, перед Россией. Если возьмемся прямо сейчас, победить импортозависимость сможем, даже в этом году», – сказал Назип Мазитов.

«Импорт полностью никак не заменить»

Сельское хозяйство выстоит при любых обстоятельствах, хотя трудности будут, поделился своим мнением еще один собеседник ИА «Татар-информ», не пожелавший назвать свое имя. Он представил себя как работника сельхозотрасли, ветеринара.

«Сельское хозяйство было всегда, оно выжило в коллективизацию и в войну, прошла хрущевские, брежневские времена, времена инвентаризации» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Сельское хозяйство было всегда, оно выжило в коллективизацию и в войну, прошла хрущевские, брежневские времена, времена инвентаризации. Но все же сейчас сельское хозяйство сделает некоторый откат назад. У нас и так не было науки, технологий. Мы потихоньку вводили зарубежные технологии и стали забивать бройлеров с 42 дней. Из-за границы завозились хорошие породистые свиньи, у нас уже не осталось свиней, которые созревают за год, они сейчас вырастают за семь месяцев. А чем раньше созревает животное, тем больше у него болезней… Брали импортные препараты, вводили в поросят, птицу. Без импортных препаратов, оборудования, пищевых добавок они не будут созревать. Сколько бы мы ни говорили про импортозамещение, оно все равно на 100 процентов не получится.

В молочном производстве для Татарстана потерь особо не будет, потому что республика молока производит много. Но таким ориентированным больше на животноводство районам, как Атнинский, Балтасинский, Кукморский, Сабинский, частично Мамадышский, – им достанется. Поскольку это интенсивные технологии, у них тоже применялись импортные вакцины, кормовые смеси. Богатые, внедрившие технологии хозяйства выживут, остальным будет труднее.

Татарстан лидирует по молочному животноводству. Хотя хвастаются, что по всей России поголовье большое, сегодня в Татарстане для молочного животноводства никакой техники не делается. Если в других регионах производят оборудование по раздаче корма, измельчители, поильники, доильное оборудование, в Татарстане ничего этого нет. То, чего нет, невозможно создать за три дня, то, что осталось, будет работать, новое не появится.

Сегодня мы и нетелей не можем выращивать. Нетели у нас завозятся из-за рубежа. Должны были приехать нетели из Дании. Датские фермеры, когда узнали, что России нужны нетели, якобы сказали: «Не дадим» и ввели своего рода эмбарго.

«В молочном производстве для Татарстана потерь особо не будет, потому что республика молока производит много» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Правда, вроде бы и положительная сторона санкций есть: во-первых, это стимул работать нам самим, во-вторых, это как бы станет избавлением от многой грязи, пришедшей извне, очищением. Любая реформа – это тяжело, но потом идет очищение. Мы же вот сокрушались, что в Кировской области ни скота нет, все заросло лебедой, хотя теперь все племенные нетели завозятся оттуда. Они очистились, у нас очищения не было, у нас все было направлено на сохранение сельского хозяйства, поэтому эффективность тоже была низкая. Из-за того, что не уделяем достаточно внимания технологии, во многих местах удой у нас всего 12-13 литров с коровы. Это мало, другие регионы, применяя технологии, продвинулись вперед», – считает специалист.

«У нас нет даже семенного картофеля»

В этой ситуации цены не снизятся, наоборот, будут расти, но для тех, кто работает, это не станет препятствием, прогнозирует собеседник агентства. Импорт будут завозить через Грузию, Казахстан, другие третьи страны, просто рост курса доллара будет основной проблемой, считает он.

«Людей невозможно заставить забыть импортное. Даже если будем сами делать, связь с заграницей все равно есть. Так же, как знаем картошку-пюре, мы знаем, что такое бургер. Каждый продукт оставляет свой след. Заграница от нас не уйдет. Они не могут потерять такой большой рынок. Эта проблема все равно закончится. Полное замещение импорта никак быть не может. Во-первых, нет потенциала, во-вторых, работать некому. Даже кастрюли на заводе у нас может делать только Кукмор, хотя если взять в руки, ничего сложно в том, чтобы делать кастрюли, нет.

В любом случае голодными не останемся, на этот год запасы еще есть, но вот в следующие годы может стать тяжелее. В 1921 году был голод, жизнь идет по спирали, можно сказать, наступает снова время продовольственного кризиса.

«На уборке сахарной свеклы тоже были импортные комбайны. Год поработает, и уже пора его ремонтировать» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Вот сейчас нет семян, комбайнов, они же не обновлялись, не добавлялись. На заготовление кормов шли немецкие комбайны, на уборке сахарной свеклы тоже были импортные комбайны. Год поработает, и уже пора его ремонтировать. Могут привезти комбайн из Китая, но его цена тоже привязана к доллару. Для покупки нового инвестиций надо очень много.

У нас даже семенного картофеля нет. Производили, продавали картошку без вирусов. В свое время была лаборатория, выводили новые сорта картофеля. Они не уступали голландским сортам. Сейчас ее упразднили, земли забрали, лаборатории уже нет. Три раза посадишь картофель, у него уже и болезни появляются. Еще вчера надо было начать заниматься, чтобы очистить от вируса, надо взять три урожая в год. Все равно семенной картофель нужен. И лук у нас голландский. Не говоря уже о моркови, свекле.

Мы же даже цветы выращивать не научились, нет тюльпанов, лилий, чтобы женщинам подарить. Даже когда в 2014 году говорили о замещении, этого не сделали, просто приспособились к иностранному. Двери открылись, и стали возить отовсюду. От мировой интеграции невозможно уйти. Люди сознательные.

В этой ситуации в конечном итоге страдает население, все продукты дорожают. Но, с одной стороны, и люди сейчас стали слишком алчные, в магазинах лишнего набирают, нос воротят, оттуда это идет. Надо притормозить вот эту ненасытность людей. Цены зависят от доллара. Полагаю, что в два раза поднимутся. Самый большой дефицит может быть по хлебу, кондитерскую промышленность стянет вниз, к осени исчезнут куриная продукция, яйца, потому что все инкубаторные яйца завозятся из-за границы.

«Собирать лишний запас не надо, хоть цены и поднимутся, дефицита не будет» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Люди вот набрали сахара, в апреле продажи упадут. Я считаю, что собирать лишний запас не надо, хоть цены и поднимутся, дефицита не будет. И на соль цена поднимается, она добывается у нас, а все равно дорожает, за счет возрастания расходов транспортных компаний.

В 2014 году вводили эмбарго, запреты. Но мы все равно были встроены в мировую экономику, получалось завозить отовсюду. А теперь если границы закроются, в первую очередь закроются изнутри, а это никак невозможно открыть. Привезешь что-то без декларации, ты продать это не сможешь, потому что должен заплатить налог, пошлину. Если не присоединимся к мировой экономике и выйдем оттуда, нам по всем показателям будет плохо. Остается надеяться на внутренние резервы, а там все в ручном режиме», – полагает собеседник ИА «Татар-информ».

«Нам нужен анализ состояния отрасли»

Председатель Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев рассказал о необходимости оценить состояние сельскохозяйственной отрасли перед предстоящими весенне-полевыми работами.

Азат Хамаев: «По удобрениям большой проблемы не должно быть, потому что в России они есть, а по технике вопросы могут быть» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Возможно, по технике еще анализ до конца не сделан. У кого техника, должны смотреть. Скорее всего, они в разном состоянии – где-то новые, у кого-то есть гарантия, какой-нибудь механизм придумают. Сказали, что больших проблем в этом году пока не ожидается. Я так думаю.

Вопрос импортозамещения зависит не только от нас, зависит от государства, России. В каком состоянии бывшие заводы – не знаю, те же красноярские, ростовские, волгоградские заводы, Беларусь. Техники времен моей молодости не видно, чем все закончилось – не знаю, информации у меня нет. Сегодня нужен анализ, в какой готовности приступаем к посеву – по технике, семенам, удобрениям. По удобрениям большой проблемы не должно быть, потому что в России они есть, а по технике вопросы могут быть», – сказал Азат Хамаев.

Гульнар Гарифуллина, intertat.tatar; перевод с татарского