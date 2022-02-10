«И верить искренне, что вечен»: в Казани представлен новый сборник стихов Юрия Ларионова

В Выставочном зале Национальной библиотеки РТ презентован сборник стихотворений заслуженного работника культуры РТ Юрия Ларионова. Казанцам он более известен в должности заместителя директора ТАГТОиБ имени Джалиля, а своим коллегам и единомышленникам – как эффективный управленец, менеджер, администратор, профессионал театрального дела. Однако на этой встрече он открыл публике скрытую от многих грань своих способностей – поэтическую.

Сборник стихотворений «И верить искренне, что вечен…» вобрал в себя творческие искания поэта разных лет.

«Свое первое стихотворение я написал, когда мне было девять лет, и решил, что создал шедевр. Не раздумывая послал его в “Пионерскую правду”. Спустя время пришла правительственная телеграмма за подписью секретаря ЦК ВЛКСМ, председателя Центрального Совета Всесоюзной пионерской организации Алевтины Федуловой. В ней значилось: “Мальчик, больше никогда стихов не пиши”. Так начался мой творческий путь», – смеется Юрий Ларионов.

Фото: © Владимир Васильев

Несмотря на то что пробы пера были сделаны еще в детстве, его становление как поэта пришлось на более поздний период – активно писать Юрий Ларионов начал с нулевых. Некоторые из его стихотворений были опубликованы на страницах «Литературной газеты» и в других профессиональных альманахах под псевдонимом. Долгое время он избегал публичности.

«Читались стихи легко и трогали своей искренностью. За их строчками я ясно видел человека, любящего окружающий его мир больше самого себя. И от этого стихи становились теплее и дороже мне. Они не были вымученными, придуманными в поисках рифм. Просто казалось, что автор записывает переполняющие его чувства, которые рвутся наружу. В них ясно билось его сердце», – говорит народный артист СССР, почетный член академии художеств, член Союза художников России и Татарстана Владимир Васильев.

Фото: © Владимир Васильев

В своем поэтическом творчестве Ларионов затрагивает широкий спектр тем. В стихотворную форму он облекает свои мысли и переживания о Родине, любви, дружбе и других вечных темах. В сборнике читатель найдет множество посвящений коллегам по театральному цеху, друзьям и единомышленникам поэта.

«Ладья его творчества в основном бороздит море любовной лирики, которое иногда штормит или дремлет в штиле, иногда бьется о скалы и стонет от боли или играет волнами, сверкающими золотыми солнечными лучами, вдохновляя своего капитана на поэтические подвиги. В отличие от лермонтовского парусника, не ищущего счастья, ладья Юрия Ларионова мучительно и самозабвенно ищет его, ибо на борту вместе с поэтом находится женщина, с которой он вышел в бурлящее от чувств море», – уверен народный поэт Татарстана Ренат Харис.