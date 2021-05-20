I Международный фестиваль «Студенческая весна стран СНГ» пройдет в Татарстане в 2022 году

I Международный фестиваль «Студенческая весна стран СНГ», который должен был пройти в 2020 году, состоится в Татарстане в 2022 году, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

Кубок будущего фестиваля вручили министру по делам молодежи РТ Дамиру Фаттахову на церемонии закрытия «Российской студенческой весны».

«Для нас большая честь, что в 2022 году Республика Татарстан станет местом притяжения талантливой молодежи не только со всей России, но и из стран Содружества Независимых государств. Мы будем рады и готовы гостеприимно встретить первую в истории студенческую весну стран СНГ», — отметил Фаттахов.

XXIX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна — Весна открытий» был приурочен Году науки и технологий. Татарстан представляли 90 студентов. Республика получила 20 наград в направлениях: «Журналистика», «Театральное», «Вокальное», «Танцевальное», «Инструментальное», «Видео», «Оригинальный жанр» и «Мода» и команда заняла второе место.

Проект реализуется Российским Союзом Молодежи в рамках платформы «Россия — страна возможностей» при организационной и информационной поддержке Минобрнауки России, Министерства просвещения РФ, Министерства культуры РФ и Федерального агентства по делам молодежи. Фестиваль проходит в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».