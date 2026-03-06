«И лес валила, и детей растила»: труженице тыла Марии Герасимовой из Татарстана 97 лет

Труженица тыла Герасимова Мария Ефремовна из Аксубаевского района Татарстана сегодня отмечает 97-летие. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

Фото: © Из личного архива

«Мария Ефремовна родилась 6 марта 1929 года в деревне Урмандеево Аксубаевского района ТАССР. Окончила четыре класса начальной школы. В годы войны ребят из колхоза отправляли на лесоразработки. Приходилось мерзнуть и испытывать голод», – рассказали о нелегкой судьбе долгожительницы в пресс-службе.

В 22 года она вышла замуж за Василия Герасимова, всю жизнь супруг был надежной опорой. Василий Федорович всю жизнь трудился в колхозе плотником и скотником. Некоторое время трудился на стройке Камского автомобильного завода. 4 мая 2015 года мужчина скончался.

«Мария Ефремовна трудилась на разных работах в колхозе – и в поле, и на зернотоке, и лес валила. Общий стаж ее работы составляет 48 лет», – отметили в пресс-службе.

Супруги вырастили и воспитали четверых сыновей и двух дочерей. Сейчас Мария Ефремовна – бабушка и прабабушка, у нее есть 14 внуков и 15 правнуков. Пожилая женщина окружена заботой и вниманием. В данное время Мария Ефремовна проживает вместе с дочерью Зинаидой.