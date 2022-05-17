«Гневных отзывов от автомобилистов стало меньше»: итоги «Казанского марафона»

Одно из главных спортивных событий весны состоялось в Казани в минувшие выходные. Восьмой по счету «Казанский марафон» собрал в столице Татарстана 12 тысяч человек. Основатель марафона Вадим Янгиров рассказал в интервью «Татар-информу», как проходила подготовка к спортивному уикенду и что общего между Казанью и Бостоном.

Вадим Янгиров: «Это уже наш восьмой по счету марафон, так что многие вещи мы отладили до автоматизма, но все еще, конечно, есть над чем работать» Фото: предоставлено Вадимом Янгировым

Оправдал ли «Казанский марафон-2022» ваши ожидания?

Эмоции только положительные. Оценил бы мероприятие на пять с минусом. Минус – это, скорее, какие-то внутренние недоработки, которые хотелось бы исправить. Но в целом, на мой взгляд, мы провели очень хорошее мероприятие прежде всего для участников.

И для жителей?

Да, мы очень хорошо поработали в том числе и для жителей. Была максимальная информированность. Все были готовы и знали, что в этот день состоится марафон. Это уже наш восьмой по счету марафон, так что многие вещи мы отладили до автоматизма, но все еще, конечно, есть над чем работать.

Сколько людей приняло участие в мероприятии? И сколько из них приезжих, а сколько местных?

Всего у нас участвовало 12 тысяч по заявкам, из них порядка 8 тысяч – это участники не из Казани, не из Татарстана.

«Всего у нас участвовало 12 тысяч по заявкам, из них порядка 8 тысяч – это участники не из Казани, не из Татарстана» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Одновременно с Казанским марафоном проходили также марафоны в Москве и Санкт-Петербурге. Не совпади они, наверное, могло быть и больше?

Да, наши коллеги из Москвы и Питера поставили свои марафоны в один день с нашим. Думаю, из-за этого мы недосчитались где-то 2-3 тысяч участников, которые могли бы приехать к нам.

Есть ли между вами какая-то конкуренция?

Я бы не сказал, что между нами существует конкуренция. На сегодняшний день аудитория бегунов в России не такая большая – по нашим подсчетам, всего порядка 500 тысяч на всю страну. И в таком случае говорить о том, что мы конкурируем друг с другом, было бы не совсем правильно, потому что нам надо вместе растить эту аудиторию, увеличивать ее.

Знаю, что в 2020-м и в 2021 году вы испытывали серьезные трудности на фоне ковидных ограничений. Как с этим сейчас?

С этим у нас трудностей в этом году вообще не было никаких. Все-таки в целом обстановка стала намного легче. К тому же мы прошли эти два сложных года, когда соблюдали все строжайшие нормы, так что мы были заранее готовы ко всему.

«Если говорить о приросте участников, то у нас очень много приезжих – это 2/3. А вот местных всего 1/3» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Есть ли у вас мысли, как сделать «Казанский марафон» еще более масштабным, чем сейчас?

Если говорить о приросте участников, то у нас очень много приезжих – это 2/3. А вот местных всего 1/3. Будем честными, 4 тысячи человек для полуторамиллионного города – это мало. И я считаю, что вот здесь кроется наш потенциал. Нам необходимо уделить еще большее внимание работе с местной аудиторией, вовлекать еще больше людей в здоровый образ жизни. И это необязательно должен быть бег.

Самое главное, чтобы люди регулярно занимались спортом, улучшая свое здоровье. Это в любом случае приведет к тому, что некоторая часть из них придет к нам на забег. Но самое главное, чтобы в сознании людей это вошло в привычку, как почистить зубы утром, три раза в неделю позаниматься своим здоровьем ради себя, ради своего долголетия, и от этого многие сферы получат последовательный эффект.

«Самое главное, чтобы люди регулярно занимались спортом, улучшая свое здоровье» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Если хотите пробежать марафон или полумарафон, то готовиться нужно за полгода»

Знаю, что вы сами регулярно принимаете участие в различных марафонах. Принимали ли участие в казанском?

Мне, к сожалению, принять участие в казанских марафонах еще ни разу не удавалось, потому что, прежде всего, на мои плечи ложится организационная работа. Надеюсь, что в следующем году моя мечта исполнится.

Есть ли какая-то определенная медицинская или психологическая подготовка перед марафоном?

Самое главное – все делать заранее и систематически. То есть если вы хотите пробежать марафон или полумарафон, то готовиться нужно начинать за полгода точно. При условии, если у вас нет никакой базовой подготовки. Безусловно, нужно получить разрешение врача, чтобы не было никаких противопоказаний. Ну а дальше в идеале заниматься с тренером, чтобы правильно выстроить систему подготовки.

В циклических видах спорта на самом деле все просто: если ты регулярно занимаешься, результат обязательно будет. Если же ты занимаешься не регулярно, то забег превратится в мучение и, скорее всего, не пойдет на пользу организму.

«В Казани почти идеальная трасса. Думаю, нам удается выдерживать этот баланс, чтобы она была и красивая, и плоская в один круг, и не скучная» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как вам казанская трасса?

Считаю, что у нас в Казани почти идеальная трасса. Что важно, она суперплоская – всего 110 метров набора высоты. Думаю, нам удается выдерживать этот баланс, чтобы она была и красивая, и плоская в один круг, и не скучная. В этом году, кстати, пришло много болельщиков, за что им отдельное спасибо.

Когда бежишь по таким красивым местам, как центр Казани, получается их разглядеть как следует?

В любом случае маршрут – это важнейшая составляющая любого марафона и бежать по унылым местам не очень приятно. С другой стороны, если человек бежит на результат, зачастую бывает, что ты по сторонам особо не смотришь. Но эмоциональный фон все равно влияет на твое восприятие марафона. Возьму для примера «Бостонский марафон», который я бегал недавно. Бежал четко на результат, не отвлекаясь, но на протяжении всего маршрута в 42 километра были болельщики, которые поддерживали, скандировали. И весь этот эмоциональный фон придает сил, уверенности и запоминается участниками.

Взяли на вооружение что-то интересное из «Бостонского марафона», чтобы применить в Казани?

У меня эта история началась уже очень давно. Бегаю с 2013 года. У меня за плечами 31 марафон в разных странах мира. И каждый раз, когда ты бежишь где-то в другой стране, привозишь с командой какие-то идеи или лайфхаки. В том числе это касается и организационных моментов.

«В этом году, кстати, пришло много болельщиков, за что им отдельное спасибо... Эмоциональный фон придает сил, уверенности и запоминается участниками» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

А как к подобным марафонам относятся элитные легкоатлеты? Они также на них участвуют или это больше любительский уровень?

У нас есть категории профессионалов, но для них это работа и заработок. В этом году нам, к сожалению, пришлось снизить призовой фонд почти в три раза. Ну в принципе недавно прошел чемпионат России, и многие марафонцы бежали там. Соответственно, в этом году у нас не было большого количества профессиональных спортсменов, которые могли бы показать высокий результат.

Кто-то из медийных личностей бегал в Казани в прошлый уикенд?

У нас так сложилось исторически, что с медийными личностями конкретно мы сами не работали, но зачастую они к нам приезжали поучаствовать сами. Специальной работы в этом направлении не ведем.

«В этом году нам, к сожалению, пришлось снизить призовой фонд почти в три раза» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Гневных отзывов от автомобилистов стало намного меньше»

Автомобилисты сильно ругались по поводу перекрытия дорог?

В этом году мы получили намного меньше гневных отзывов, в первую очередь из-за того, что мы провели большую информационную работу. За это спасибо Исполкому, Комитету транспорта, Управлению ЖКХ. У нас было такое, что даже в подъездах домов, рядом с которыми мы пробегали, были объявления. Чуть ли не с 20 апреля у нас висели таблички по всему маршруту о том, что 15 мая эта улица будет перекрыта.

Вы пошли на уступки и сократили трассу, убрав из маршрута улицу Чистопольскую?

Да, это была наша совместная работа с ГИБДД города Казани. Мы изменили маршрут, убрали пересечение через Чистопольскую, убрали проспект Ибрагимова, обычно мы бегали до Волгоградской. Безусловно, это облегчило жизнь жителям. Все-таки Чистопольская – это сквозная магистраль.

«Мы изменили маршрут, убрали пересечение через Чистопольскую, убрали проспект Ибрагимова. Безусловно, это облегчило жизнь жителям» Источник: kzn.ru

Изменение маршрута не сказалось отрицательно на марафоне?

Здесь ситуация двоякая. С одной стороны, мы получаем хорошие отзывы, потому что маршрут был более живописный, а не по спальному району. С другой стороны, первые километры дистанции на Кремлевской набережной были узковаты. В будущем мы еще будем думать, как нам усовершенствовать маршрут, чтобы было хорошо всем.

Мы слышали, что в этом году вы ввели использовали некую экологическую новинку? Расскажите подробнее.

Действительно, в этом году совместно с компанией СИБУР мы провели очень крутую экологическую инициативу. Нас многие ругают за то, что после нас якобы остается много мусора. Ну понятно, 12 тысяч бегунов, и каждому из них по ходу дистанции нужна вода в стаканах или бутылках, отсюда и большое количество отходов. Но в этом году мы решили, что будем выдавать воду только в пластиковых бутылках, а после мероприятия наши эковолонтеры собрали их в нужные контейнеры, после чего отвозили на сортировку и завод по переработке.

«В этом году мы решили, что будем выдавать воду только в пластиковых бутылках, а после мероприятия наши эковолонтеры собрали их» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кто-то так еще делает?

Насколько известно мне, так не делал никто. Это очень объемная и сложная работа. Так что в этой области мы стали пионерами. Надеюсь, и на других стартах мы также будем продолжать это дело, а наши коллеги подхватят ее за нами. Насколько мне известно, нам удалось отправить на переработку три четверти использованных бутылок. Это очень много.

Какие планы на будущее?

Изначально в этом году было запланировано 12 стартов серии TIMERMAN. Что касается больших забегов, то следующий такой «Ночная Казань» состоится летом – 5-10 километров в полночь по ночной Казани. До этого у нас еще будет забег в Иннополисе, а чуть позже будут в Альметьевске и Набережных Челнах. Завершим сезон, как всегда, в октябре Казанским национальным полумарафоном. На нем мы бегаем не только просто так, а еще и рассказываем про национальную культуру Татарстана.