«И это гордость страны?» Коростелев раскритиковал Большунова за наезд на Бакурова
Действующий победитель Кубка России лыжник Савелий Коростелёв раскритиковал своего коллегу Александра Большунова, который также выступает за Республику Татарстан. Он выразил мнение о том, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов после финиша в полуфинале спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России 2025/2026 в Кировске травмировал Александра Бакурова.
«И вот это гордость страны?» — написал Коростелев на своей странице в социальных сетях.
Большунов намеренно налетел на Бакурова со спины и толкнул. Спортсмен упал, а затем покинул стадион, сильно хромая. Отметим, что во время полуфинала Большунов упал после контакта с Бакуровым.
По итогам 1/2 финала Большунов занял шестое место. Бакуров стал четвертым.