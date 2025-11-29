«И это гордость страны?» Коростелев раскритиковал Большунова за наезд на Бакурова

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Действующий победитель Кубка России лыжник Савелий Коростелёв раскритиковал своего коллегу Александра Большунова, который также выступает за Республику Татарстан. Он выразил мнение о том, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов после финиша в полуфинале спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России 2025/2026 в Кировске травмировал Александра Бакурова.

«И вот это гордость страны?» — написал Коростелев на своей странице в социальных сетях.

Большунов намеренно налетел на Бакурова со спины и толкнул. Спортсмен упал, а затем покинул стадион, сильно хромая. Отметим, что во время полуфинала Большунов упал после контакта с Бакуровым.

По итогам 1/2 финала Большунов занял шестое место. Бакуров стал четвертым.