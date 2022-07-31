«И дождь не помеха»: в Казани прошел концерт артистов группы «Необарды»
Сегодня на летней площадке Национального музея РТ состоялся концерт талантливых артистов творческого альянса «Необарды». Несмотря на пессимистичные прогнозы синоптиков, внутренний дворик музея оказался до отказа заполнен зрителями. Мини-фестиваль авторской песни, чтение стихотворений, синтез комедийности и душевности были лишь малой частью программы.
«Я очень рада всех приветствовать в этот прекрасный вечер. Наша летняя площадка в концертном формате живет совсем недолго — около года. Но у нас уже складывается традиция, что, конечно же, не может не радовать», — заметила, приветствуя гостей, генеральный директор Национального музея РТ Алиса Вяткина.
Вяткина напомнила, что концерт союза «Необарды» на площадке музея проходит уже второй год подряд. Впервые творческий альянс выступал здесь в прошлом году, и теперь летняя площадка вновь стала центром притяжения для казанских любителей авторской песни.
Участниками вечера стали лучшие представители авторской песни новой волны: ироничный лирик Ромарио (Роман Луговых), начинавший как поэт, а не как бард Павел Пиковский, неизменный остроумец Василий Уриевский и сочинитель баллад Павел Фахртдинов. Участники группы поведали собравшимся, что творческий альянс «Необарды» возник в 2020 году — в непростое время начала пандемии коронавируса.
«Добрый вечер, Казань! Двадцать шестого июня нашему коллективу исполнилось два года — мы приехали отпраздновать вместе с вами эту потрясающую дату», — сказал, обращаясь к публике, Павел Фахртдинов.
Артисты исполнили композиции собственного сочинения, среди которых были хорошо знакомые пришедшим на концерт песни «Моя жизнь в искусстве», «Грустно и точка», «Беги бегемот», «Края моей раны», «Самый лучший начальник», «Улетай мое похмелье», «Наш довольно молодой Бог» и «Штучка».
В продолжение вечера барды прочли стихотворения собственного сочинения, не предполагающие музыкального сопровождения. Зрители отреагировали аплодисментами. Завершила концерт зачаровывающая слушателя песня про детство, которую исполнил Павел Пиковский.
«Это потрясающий концерт: мы желаем везде такую публику, которая вместе с нами и споет в унисон, и спляшет. Спасибо, Казань!» — пожелал Павел Фахртдинов.
Одновременно с концертом на площадке работали фудкорты и тематические лавки, где фанаты «Необардов» могли приобрести лимитированную коллекцию вещей с логотипами творческого коллектива.
«Зимой один из музыкантов разместил рисунок: четыре участника группы и над ними четыре зонтика — напоминание о том, как прошел концерт в 2021 году. Мы нашли автора этого замечательного рисунка, им оказалась художница Альбина Уварова. Вместе с ней мы выпустили ограниченную коллекцию различной атрибутики — сумки, футболки, тетради», — рассказала историю создания мерча Алиса Вяткина.