«И деньги отдали, и квартир не получили»: в Казани лжериелторов осудили за мошенничество

Спустя пять лет рассмотрения уголовного дела Вахитовский суд поставил точку в деле четверки казанцев, называвших себя риелторами. Они обманули несколько десятков татарстанцев, обещая им дешевые квартиры. Подробнее в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Обещали квартиры по низким ценам и исчезали с деньгами»

Вахитовский суд Казани сегодня огласил приговор группе лжериелторов. Четверых Татарстанцев признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере. На скамье подсудимых оказались Гельсиря Багаутдинова, Гузалия Габдрахманова, Айшат Гарифуллина и Раиль Закиров. Трое из них сегодня получили реальные сроки.

На счету Багаутдиновой – 42 эпизода мошенничества, у Габдрахмановой – два, у Закирова – один, а у Гарифуллиной – 61 эпизод. «Татар‑информ» следил за этим делом с конца января 2021 года, когда все только начиналось. Спустя пять лет суд поставил в нем точку.

По версии следствия, с 2008 по 2019 год лжериелторы предлагали жителям республики приобрести жилье по соципотечной программе. Они заманивали клиентов низкими ценами, получали от них деньги и исчезали. Общий ущерб превысил 63 млн рублей. Фигуранты уверяли клиентов, что сотрудничают с Госжилфондом Татарстана и могут помочь в покупке жилья, однако полученные деньги попросту присваивали.

Организатором схемы была Айшат Гарифуллина, она нашла пособников, а те в свою очередь – жертв. Главным аргументом «риелторов» было то, что они якобы работают по программе господдержки, этим же они объясняли низкие цены. На самом же деле с Госжилфондом РТ они связаны не были, все полученные деньги оставляли себе и переставали выходить на связь.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Вовлекла в схему и прошла по делу свидетелем»

Спустя несколько процессов после старта суд начал приглашать пострадавших для допроса. Дело рассматривалось в течение пяти лет, в том числе и из-за их количества – за это время суд допросил порядка 60 человек.

Одна из них, Альфия Волостнова, рассказывала, что узнала о возможности купить жилье по соцпрограмме от своей квартирантки Елены Ефремовой, которая объяснила, что ее подруга – риелтор. В 2017 году Волостнова решила продать свою двухкомнатную квартиру, а на вырученные деньги приобрести трехкомнатную. За помощью она обратилась к Ефремовой, которая за помощь с продажей запросила 50 тысяч рублей и столько же – за помощь в покупке новой квартиры.

Полученные от продажи квартиры деньги – почти 2,7 млн рублей – Альфия Волостнова передала Ефремовой под расписку, чтобы та приобрела для нее трехкомнатную квартиру в ЖХ «Экопарк Дубрава». Подруга риелтора обещала ей, что она получит квартиру в ближайшие два месяца. Однако этот срок неоднократно сдвигался, а Ефремова под разными предлогами просила Волостнову доплатить.

Общая сумма ущерба по этому эпизоду составила более 3 млн рублей. Ефремова же по делу прошла как свидетель, она рассказала следствию, что все деньги передала Айшат Гарифуллиной. Отдельного внимания стоит то, что Гарифуллина в 2016 году уже была осуждена за мошенничество. Тогда суд приговорил ее к двум годам лишения свободы. Наказание должно было вступить в силу после исполнения ее ребенку 14 лет.

Похожие истории рассказывали другие пострадавшие от действий лжериелторов.

Сегодня суд признал виновными всех четверых, условным сроком из них всех отделался только Раиль Закиров.

«Признать виновными и назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы Багаутдиновой, трех лет и шести месяцев – Габдрахмановой, пяти лет – Гарифуллиной, Закирову назначить наказание три года условно», – огласил приговор судья.

В исках о компенсации морального вреда пострадавшим суд отказал.