Имам-мухтасиб Нижнекамска поздравил верующих с Курбан-байрамом от стен Каабы

Собравшихся по случаю Курбан-байрама в соборной мечети «Джамиг» мусульман Нижнекамска поприветствовал заместитель имам-мухтасиба Булат хазрат Багаутдинов. В своей праздничной проповеди он призвал верующих к совершению благих дел.

Сам имам-мухтасиб Нижнекамска и Нижнекамского района Салих хазрат Ибрагимов поздравил горожан, находясь у стен Каабы. Он совершает хадж.

Перед прочтением праздничной молитвы к собравшимся обратился глава Нижнекамского района РТ и мэр Нижнекамска Рамиль Муллин. Он поздравил всех с праздником и пожелал взаимопонимания, любви, мира и благополучия.

После прочтения праздничной молитвы наступило время жертвоприношения. Рядом с мечетью стояли загоны для баранов, которых привезли по заранее сделанным заявкам. В специально оборудованном месте был организован забой.

Согласно исламским обычаям, третью часть жертвенного мяса необходимо жертвовать нуждающимся. Для этого мечеть организовала пункт приема с большим холодильником. Каждый год нижнекамцы собирают полторы тонны мяса, которое потом развозят по адресам.

Праздник продолжился в парке «Семья». Там были организованы выступления детей, праздничная торговля, мастер-классы, конкурсы и викторины. Участники получали призы и подарки.

Курбан-байрам мусульмане отмечают три дня. По традиции они ходят друг к другу в гости с пожеланиями добра, мира и благополучия.