Hyundai Motor продал завод в России за 10 тыс. рублей, но надеется вернуться

Компания Hyundai Motor продала российский завод за 10 тыс. рублей. Однако сделка предусматривает возможность восстановления контроля в течение ближайших двух лет. Об этом сообщает Yonhap.

В сообщении говорится, что было рассмотрено несколько предложений, однако самым выходным оказалось поступившее от российской компании «Арт-Финанс». Как стало известно по итогам временного заседания совета директоров Hyundai Motor, несмотря на уход из России, компания планирует оказывать сервисные услуги владельцам уже купленных авто.

Напомним, что южнокорейский производитель авто приостановил работу завода с началом специальной военной операции, объявленной Президентом России Владимиром Путиным в феврале 2022 года.