Hyundai и Kia стали самыми угоняемыми машинами в 2025 году в России

За январь-август 2025 года число автоугонов в России выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К таким выводам пришли аналитики «Страхового дома ВСК», сообщают «Известия».

Наибольшее количество краж пришлось на автомобили марок Hyundai и Kia – по 17% от общего числа угонов. Вторую позицию заняли Lexus (14%), третью – Lada (11%). Toyota и Mitsubishi разделили четвертое место с показателем по 8%, а замкнул пятерку Mercedes-Benz (5,7%).

Самой угоняемой моделью стал внедорожник Lexus LX, на долю которого пришлось 8% преступлений.

Заметно увеличилась доля китайских марок: если год назад на них приходилось 3% угонов, то теперь – 8,5%. Чаще всего среди них похищают автомобили Chery и LIXIANG (по 3% страховых случаев каждая).

Сменилась и география угонов. В 2024 году лидерами были Москва и Дагестан, а в 2025 году наибольшее число случаев зафиксировано в Москве (28%), Санкт-Петербурге (20%) и Краснодарском крае (11%).

Доля Дагестана, Татарстана, Кемеровской, Ростовской, Брянской, Рязанской, Тверской, Ярославской областей и Хабаровского края составила в сумме около 2,8%.

По оценкам экспертов, угонщики чаще всего действуют утром и ночью: 34% преступлений совершаются с 07:00 до 11:00, еще 26% – с полуночи до 06:00.