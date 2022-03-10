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Экономика
10 марта 2022  11:52

Hugo Boss приостановил все продажи в России

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Производитель модной одежды Hugo Boss объявил о приостановке всех продаж в России. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает РИА Новости.

«С 9 марта Hugo Boss временно закрыл свои магазины и приостановил всю свою розничную и электронную коммерцию в России», — отмечается в сообщении.

Все сотрудники, которых коснулось это решение, получат финансовую и операционную поддержку от компании. Также Hugo Boss продолжит поддерживать контакты со своими деловыми партнерами.

В компании отметили, что в прошлом году на рынки России и Украины пришлось 3% от общего числа продаж. 

21 февраля Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля после обращения глав ДНР и ЛНР Россия начала специальную военную операцию для защиты Донбасса. Страны Запада осудили действия РФ и усилили санкции против нее.

#санкции
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