Huawei: Цифровая трансформация зародилась в силу своей востребованности

Будущее –в цифре

«Татарстан заинтересован в разработке и внедрении передовых технологий, - заявил в своем вступительном слове директор государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов. – Ко власти пришли носители научно-технических знаний, так что победа предопределена».

Гражданам и бизнесу откроются новые прозрачные возможности, доступные онлайн и в любое время, считает эксперт.

«Главная задача цифровой трансформации – обеспечение устойчивого развития, - уверен Заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Радик Гисмятов. – При этом прогрессивные изменения должны касаться не только отдельных предприятий, но и регионов, и страны в целом».

Однако развитие сложно представить без участия мирового сообщества. Цифровая трансформация должна осуществлялась в масштабе всей планеты. Именно поэтому для построения единого цифрового будущего необходимо глобальное сотрудничество.

«В России, в том числе в Татарстане, регулярно проходят международные выставки, на которых компании могут продемонстрировать свою продукцию, призванную решать различные жизненные задачи, - пояснил Гисмятов. – В связи с этим нельзя не упомянуть площадку Kazan Digital Week, генеральным партнером которой в этом году выступила компания Huawei. Здесь производители предлагают свои решения, которые действительно позволят избавить общество от насущных проблем, изменят мышление людей».

В нашей стране подготовка к цифровой трансформации идет уже более 10 лет - в рамках национальной программы «Цифровая экономика», напомнил эксперт. А указом Президента РФ Владимира Путина № 474 21 июля 2021 года цифровая трансформация определена как одна из пяти национальных целей, что наилучшим образом подчеркивает ее стратегическое значение.

«Деятельность большинства предприятий, которые не могут трансформироваться, не готовы перевести услуги в онлайн-формат, постепенно угасает, сходит на нет, - заявил региональный представитель Huawei Enterpriseв ПФО Константин Савченко. - Мы уже живем в меняющемся мире и сами становимся другими. А наши дети получат еще больше свободы для творчества и созидания».

Развитие потребностей идет снизу

«Для нас цифровая трансформация – это когда благодаря технологиям меняется бизнес-процесс, - заявил руководитель компании «ТатАисэнерго» Ришад Мирсияпов. – Все привычные дела мы теперь делаем по-новому».

Внедрение digital-технологий – это не просто использование современного оборудования, но и модернизация корпоративной культуры, системы внешних и внутренних коммуникаций. Необходимо отойти от консервативного стиля управления.

«Все должно происходить достаточно быстро. Если мы не будем ускоряться, то как минимум перестанем развиваться, - пояснил Савченко. - Компания Huawei успевает за переменами, идет в ногу со временем».

Трансформация неизбежна – как бы мы к ней ни относились.

«Цифровая трансформация - это двусторонний процесс, - подчеркнул менеджер по работе с партнерами Huawei Enterprise Александр Миллер. - Зачастую в технологическом мире перемены идут сверху. Но с другой стороны мы, как предприятие, работающее в том числе и с операторами связи, одними из первых увидели эту потребность в преобразованиях, которая шла снизу. Когда люди, стремясь повысить персональную эффективность и удобство, требовали определенных сервисов».

Цифровая трансформация зарождалась там, где была наиболее востребована. Впоследствии, оценив положительный эффект, к ней присоединялись прочие представители бизнеса.

«Эта волна, поднявшись в нескольких местах, захлестнула потом практически все сферы экономики», - подытожил эксперт.

Технологии как минное поле

«Наша компания занимаемся цифровой трансформацией примерно с 2017 года, - рассказал заместитель гендиректора АО «Агросила» по информационным технологиям Артем Котлов. – Главная задача - преодолевать глобальные вызовы, среди которых – увеличение объемов производства при уменьшении используемых факторов производства, вовлечение в оборот новых земель, пригодных для сельского хозяйства, изменение потребления в более экологичную сторону».

Одним из главных достижений компании Котлов считает произведенную оцифровку полей. Специалисты создали своего рода цифрового двойника сельхозугодий, который аккумулирует актуальные сведения - о внесении удобрений, состоянии полей и уборке урожая, данные датчиков температуры и влажности и т.д.

Также «Агросила» использует в своей деятельности компьютерное зрение. На одном из перерабатывающих предприятий компании работает линия с полностью автономной системой машинного зрения. И по каждому сотруднику определяется персональная минутная выработка.

«Еще одна разработка, которую мы запустили в 2019 году, - внедрение системы бизнес-аналитики. Отчеты стали более доступными, подробными, интерактивными. Наш пользователь получает онлайн-данные в динамике. Если человек хочет собрать дополнительную информацию, он просто кликает на выбранные элементы, и отчет полностью перестраивается. Большинство проектов мы выполнили собственными силами, потому ресурсы затрачены минимальные».

По словам Котлова, рынку не хватает портфолио проектов, где были бы представлены примеры реализованных идей, конкретные экономические показатели решений: «Сейчас приходится идти по эдакому минному полю, и ты не понимаешь, выстрелит ли та или иная технология, вернутся ли затраченные средства. При этом все понимают, что для бизнеса окупаемость – один из самых важных факторов».

Современные компании должны правильно выстраивать диалог друг с другом, налаживать эффективное взаимодействие, считает Савченко: «Мы всегда стараемся работать открыто. Вникаем в потребности заказчиков и предлагаем индивидуальное решение. Рассказываем про свое оборудование, показываем его в действии. И оно говорит само за себя».

Уникальная площадка ИТ-парка

Радик Гисмятов напомнил, что в столице РТ и Набережных Челнах действуют два ИТ-парка, которые способствуют привлечению грантов и инвестиций в реализацию проектов своих резидентов. А 9 октября в Сабинском районе Татарстана открылось представительство казанского ИТ-парка.

«У нас 6 федеральных направлений, по которым предоставляются меры поддержки. На отдельные конкурсы уже можно подать заявки, - сообщил эксперт. - Многие воспринимают оформление заявки на участие как исключительно трудоемкий процесс. Если вы в числе этих людей – приходите в ИТ-парк – и наша команда поможет подготовить и оформить необходимые документы. Мы готовы даже предоставить вам профессиональных спикеров для того, чтобы они правильно и уверенно выступили от лица вашей команды».

С 2019 года Татарстан показывает хорошие результаты в конкурсах ИТ-грантов, как среди крупных предприятий, так и среди физических лиц. Например, в этом году 6 выходцев IT-парка получили гранты в размере 3 млн рублей. Между тем, победителям конкурсов предоставляются не только финансовые гранты. Так, акселерация технологической компании позволит не просто прокачаться, но и очень быстро найти партнеров, заинтересованных в реализации ваших разработок и решений.

Проблема дефицита кадров

Одной из самых больших проблем в ИТ-сфере эксперты считают нехватку кадров.

«Наиболее востребованный ресурс среди айтишников – это HeadHunter, - сообщил Радик Гисмятов. – Ежегодно вузы и ссузы Татарстана выпускают 3 тысячи специалистов ИТ-профиля, но несмотря на это рабочих рук все равно не хватает. Кстати, за последние 2 года число школьников, сдающих ЕГЭ по информатике, увеличилось более чем в два раза. Отмечается стабильный рост интереса абитуриентов к IT-направлениям».

Спикер напомнил, что в республике ведется постоянная работа по увеличению бюджетных мест. Кроме того, достигнуты большие успехи в разработке образовательных программ.

«Раньше было как? Студент окончил вуз, пришел на предприятие. И ему говорят: «Забудь все то, чему тебя учили в институте. Надо делать вот так». Сегодня образовательные учреждения дают действительно необходимые практические знания. И уже на втором или третьем курсе студент может трудоустроиться», - рассказал Гисмятов.

Вся цифровая трансформация держится на людях, уверен эксперт. И самый дорогой ресурс в разработке ИТ-решений – это квалифицированные специалисты. И в этом направлении в Татарстане произошли качественные изменения. Начиная с прошлого года, до 80% грантов на разработку отечественных ИТ-решений можно потратить на заработную плату. На данный момент в республике собрано порядка 135 заявок по финансовым направлениям.

Подготовка кадров — неотъемлемая часть развития компании Huawei. В колледжах и университетах по всему миру действует образовательный проект ИКТ Академия Huawei, предоставляющий студентам знания в области интернет-технологий. Также более десяти лет работает международная программа стажировок Seeds for the Future, доступная и в России. Huawei предлагает студентам и специалистам пройти подготовку и получить международный сертификат, стажироваться в штаб-квартире Huawei в Шэньчжэне, научиться работать на высокотехнологичном оборудовании. Кроме того, компания поддерживает научные разработки российских студентов и аспирантов, оказывая безвозмездную финансовую помощь на оплату обучения.

В течение нескольких лет обучение по программе Академии прошли более 8 тысяч российских студентов. В планах китайской компании - подготовить свыше 130 тысяч российских кадров в области цифровых технологий.

Локализация не за горами

Вторая важная задача - это локализация производства.

«Пока мы не построим завод электронных компонентов, скорость развития ИТ-сферы будет замедленной, - уверен Рифкат Минниханов. - Очевидно, что промышленный комплекс за полгода не создашь, на это уйдет год или два. Но этот рынок в Татарстане все еще свободен, ниша не занята. Тема очень актуальна и обязательно выстрелит. Полагаю, будут выделяться соответствующие гранты и субсидии».

Минниханов уверен, что благодаря поддержке локализации производств иностранных компаний в Татарстане увеличатся объемы продаж качественных республиканских товаров, а региональный производитель выйдет на федеральный и международный уровень.

«Пока, к сожалению, большинство технологий, которые мы используем, основаны на импортной составляющей, здесь нам нужно активизироваться, - подытожил Минниханов. –Уже предпринимаются конкретные шаги, разрабатываются оптимальные решения».

Татарстан – один из российских лидеров по темпу цифровизации различных отраслей, власти понимают важность этого процесса и поддерживают его.

Фото: Владимир Васильев