HR-специалист Лоикова рассказала, как помочь ребенку устроиться на первую работу

Помощь родителей в подготовке резюме, репетиция собеседования и моральная поддержка могут повысить шансы ребенка успешно устроиться на работу, рассказала «Абзацу» HR-специалист Зулия Лоикова.

По ее словам, участие родителей в трудоустройстве должно быть незаметным для работодателя и не мешать ребенку самостоятельно проходить все этапы поиска работы. Главная задача мамы и папы – поддержать соискателя, но не брать его обязанности на себя.

Родители могут помочь структурировать информацию для резюме, подсказать, как лучше описать опыт и навыки, а также провести дома пробное собеседование. Кроме того, они могут поделиться собственным опытом прохождения интервью и вместе с ребенком разобрать возможные вопросы и ответы. При этом полностью составлять резюме за соискателя не стоит.

Не менее важна и моральная поддержка. По словам Лоиковой, простые слова о том, что родители верят в ребенка и уверены в его успехе, помогают ему чувствовать себя спокойнее и увереннее во время настоящего собеседования.

При этом чрезмерное участие родителей может, наоборот, испортить впечатление о кандидате и лишить его важного личного опыта. Работодатели ожидают от соискателей самостоятельности и зрелости, поэтому гиперопека может стать негативным сигналом при найме.

Эксперт не рекомендует родителям сопровождать ребенка на собеседование, звонить работодателям вместо него или выполнять за него тестовые задания. Такие действия показывают не поддержку, а неспособность кандидата самостоятельно взаимодействовать с потенциальным работодателем.