Зарплата электриков в Татарстане достигает 135 тысяч рублей – HR-эксперт

В Татарстане средняя зарплата электриков варьируется от 62 до 135 тыс. рублей в зависимости от квалификации, допусков и места работы. Об этом в беседе с «Татар-информом» рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова.

«Например, если мы возьмем электрика – 90 тыс. Если взять электромонтажника с более существенными допусками – 120–135 тыс. Если это электромонтер четвертого-пятого-шестого разряда – от 70 до 100 тыс.», – пояснила Лоикова.

Она отметила, что найти работу по этой специальности несложно: специалисты всегда востребованы. «Резюме сильно меньше. Таких специалистов без работы практически нет, они все пристроены», – подчеркнула HR-эксперт.