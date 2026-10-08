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Общество 8 октября 2026 05:10

HR-эксперт Варакин посоветовал ради повышения учиться презентовать компетенции

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Максимально приблизить повышение может четкое понимание собственных компетенций и умение их презентовать, хотя подобный формат коммуникации с руководством подходит не для всех должностей. Об этом рассказал HR-эксперт Илья Варакин, пишет издание «Абзац».

Вместе с тем специалист предупредил, что не существует единственного универсального алгоритма, способного гарантировать сотруднику карьерный рост. Но правильное мышление, наращивание компетенций и готовность обсуждать с руководством собственную полезность могут стать шагом к повышению, уверен он.

«Надо понять, в чем мой как сотрудника ценностный продукт. Я – это деньги, принесенные на счет, или я – это сервис внутри компании. Формирование представления о себе – это то, как вас и вашу деятельность увидит работодатель. Дальше – честный разговор тет-а-тет <...>», – изложил Варакин свое видение оптимального пути.

Вместе с тем следующим этапом может стать осознание сотрудником своего места на трудовом рынке. Карьерный консультант пояснил, что разовая консультация коллеги, зарабатывающего в несколько раз больше, позволит лучше понять, за что на самом деле платят на конкретном рынке.

#карьера
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