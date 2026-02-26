HR-эксперт: систематическая медлительность может стать законным поводом для увольнения

Сотрудники, которые не справляются с темпом работы, рискуют попасть под увольнение, если в организации установлены четкие нормативы выработки. Об этом сообщила HR-эксперт Оксана Волкина.

Специалист пояснила, что в Трудовом кодексе РФ нет прямой статьи за «медлительность», однако работодатель может применить санкции за невыполнение установленных требований. Процедура обычно начинается с предупреждения и может закончиться расторжением договора.

«Есть нормы выработки, и если они зафиксированы в трудовом договоре, а потом нарушены, то уволить возможно. Однако они должны быть установлены локальными нормативными актами или прописаны в трудовом договоре, а сотрудник при приеме должен быть заранее с ними ознакомлен под роспись», – подчеркнула Волкина в интервью «Абзацу».

Она добавила, что в таких случаях официальной причиной станет не неторопливость, а нарушение трудовых обязанностей в виде их нерегулярного выполнения.

При этом эксперт отметила, что любые нарушения со стороны подчиненного руководитель обязан фиксировать документально – актами и письменными замечаниями. При систематических ошибках закон позволяет работодателю применять меры дисциплинарного взыскания.

