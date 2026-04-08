HR-эксперт рассказала о запросах молодежи к работодателям

Молодые специалисты стремятся к комфортным условиям труда с первых дней работы, поскольку выросли в условиях отсутствия дефицита. Об этом заявила эксперт по рынку труда, HR-специалист Оксана Волкина.

По ее словам, представители старшего поколения чаще готовы мириться с различными неудобствами и ограничениями на рабочем месте, тогда как молодежь предъявляет более высокие требования к условиям и оплате труда.

«Выпускник вуза хочет рыночный уровень оплаты, хотя опыта у него ноль. Такой человек должен попасть в руки опытного наставника, чтобы стать специалистом», – отметила Волкина в эфире телеканала «Крым 24».