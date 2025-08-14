HR-эксперт Лоикова объяснила, как работодатели оценивают кандидатов на собеседовании

Фото: © «Татар-информ»

Работодатели при принятии решения о приеме сотрудника в компанию чаще всего обращают внимание на психологическое состояние человека, здоровье, внешний вид, образование и опыт работы человека. Об этом корреспонденту «Татар-информа» рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова.

По словам эксперта, многое зависит от самой вакансии, но в первую очередь работодатель обращает внимание на психологическое состояние человека и его параметры здоровья, особенно если человек ищет работу на вредных, опасных предприятиях. На некоторых вакансиях особенно ценится внешность: промоутеры, работающие с рекламой, актеры, сотрудники банков. Во внешности не должно быть сильных изъянов (например, татуировок на видимых частях тела).

«Важен опыт и профессиональные, личностные компетенции, которые пригодятся при работе. Также пригодится и наличие положительных рекомендаций с предыдущих мест работы. Тут уже зависит от самого человека, иногда бывает так, что профессиональное резюме прекрасное, а личные качества сильно страдают, например, человек конфликтный», – отметила Лоикова.

В сферах обслуживания, медицине и педагогической деятельности работодатели учитывают, насколько кандидат терпелив, а также риски выгорания.

«Тут уже смотрят, насколько человек может справляться со стрессом, здесь очень важна коммуникация, поскольку есть люди более коммуникабельные, а есть те, которых общение с людьми раздражает», – заключила она.