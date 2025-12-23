news_header_top
Общество 23 декабря 2025 10:34

HR-эксперт рассказала, что положено работнику, временно исполняющему обязанности коллеги

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина в беседе с RT разъяснила правила замещения работником своих отсутствующих коллег.

Эксперт рассказала, что в подобных случаях руководство оформляет совмещение или временное замещение обязанностей, которые подразумевают выполнение работником как своих прямых задач, так и функций отсутствующего коллеги на определённый срок. При этом, она обратила внимание, что задачи отсутствующего коллеги выполняются в свободное от основной работы время, которое не должно быть больше четырёх часов в течение одного дня.

Санина особо подчеркнула, что такая практика допустима только с добровольного согласия самого сотрудника, а за дополнительную нагрузку ему полагается денежная надбавка к основному окладу, размер которой устанавливается по договоренности и зависит от сложности и объёма порученных обязанностей.

