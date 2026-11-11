HR-эксперт Лоикова поделилась, как составить хорошее резюме

Привлекательность резюме соискателя в глазах работодателя снижает прежде всего отсутствие информации, которая помогает быстро понять: на какую работу претендует данный человек, что он умеет, чем будет полезен компании и когда он готов приступить. Об этом «Татар-информу» рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова.

Она также выделила пять самых важных пунктов, на которые работодатель обращает внимание в первую очередь.

Первый – понятная желаемая должность. Она должна быть не просто из формулировки «рассмотрю любые предложения» или перечисления нескольких несвязанных профессий, так как это сразу размывает позиционирование. Работодателю важно не самому определять, куда вы будете подходить, а четко видеть, кто вы есть и что вы можете дать. Лучше обозначить конкретную роль и для существенно разных направлений подготовить отдельные версии резюме.

Второй – описание релевантного опыта и масштаба ответственности. То есть назвать компанию, должность просто недостаточно. Одинаковые позиции в разных организациях могут предполагать разный функционал, разные задачи. Важно указать сроки работы, основные функции, какими проектами занимался кандидат, за что отвечал, с какой командой или клиентами работал.

«Например, для бизнес-ассистента имеет значение, поддерживал ли он одного руководителя или несколько руководителей, занимался ли документооборотом или только личными какими-то задачами, трэвел-поддержкой, поездками, сопровождением, бюджетом и так далее», – пояснила Лоикова.

Третий пункт – конкретные результаты, достигнутые соискателем. Гораздо убедительнее показать, что удалось улучшить, завершить или наладить. При этом не нужно придумывать какие-то проценты или денежные показатели, достаточно конкретного результата.

Четвертое – профессиональные навыки и обучение. Без них работодателю сложно оценить актуальность ваших данных, ваших знаний, ваших компетенций, инструменты, программы, которыми вы владеете. Для языков полезно указать не только уровень, но и практику использования: деловая переписка, переговоры, подготовка документов.

«Также важны актуальные контакты и важные условия: рабочий телефон, электронная почта, другой удобный канал связи должны быть легкодоступны; город, готовность к переезду, готовность к командировкам, формату работы тоже стоит сразу обозначить, если это существенно для вашей вакансии. Отсутствие такой информации сразу создает лишние уточнения, замедляет контакт и передвигает вас в дальний угол», – добавила HR-эксперт.

Резюмируя, Лоикова подчеркнула, что хорошее резюме – это не максимально подробная биография, а понятное достоверное объяснение того, почему человек подходит для конкретной роли.