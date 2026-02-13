HR-эксперт рассказал, кому труднее всего будет найти работу в этом году

В 2026 году труднее всего с трудоустройством будет офисным менеджерам без специализации и сотрудникам, выполняющим рутинные операции, заявил HR-эксперт Гарри Мурадян. По его словам, компании сокращают такие вакансии из-за автоматизации и ограниченных перспектив роста.

«В 2026 году особенно сложно будет найти работу джуниорам, офисным менеджерам без специализации и операторам рутинных задач вроде ввода данных или простой бухгалтерии. Компании сокращают такие позиции из-за автоматизации и отсутствия роста», – пояснил Мурадян в беседе с NEWS.ru.

Эксперт добавил, что при крайне низком уровне безработицы рынок испытывает острый дефицит кадров, прежде всего в промышленности, производстве и строительстве, и в этой ситуации бизнес привлекает опытных иностранных работников.

«Не хватает швей, сварщиков, курьеров, разнорабочих, токарей и операторов ЧПУ, особенно в промышленности, производстве и строительстве», – отметил он.

По словам Мурадяна, специалисты из Индии, Филиппин или Вьетнама приезжают по трудовой визе на один-два года, работают шесть дней в неделю и получают 45-50 тыс. рублей в месяц.