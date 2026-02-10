HR-эксперт перечислила самые частые ошибки соискателей на собеседованиях

Опоздание без предварительного звонка или сообщения – одна из главных ошибок соискателей на собеседованиях при приеме на работу. Об этом «Татар-информу» сообщила HR-эксперт Зулия Лоикова.

«Задержка без предварительного звонка или сообщения говорит о неуважении и отсутствии этикета. Помимо этого, ошибкой будет перебивать собеседника, не готовиться к интервью и не просмотреть информацию о компании в соцсетях и интернете», – рассказала Лоикова.

Также к «ред флагам» она отнесла несоблюдение дресс-кода, критику предыдущих компаний и руководства, отсутствие ответов и молчаливый уход, игнорирование писем и сообщений от работодателя после встреч, а также искажение фактов профессиональной биографии.

«Кроме того, к ошибкам можно отнести: много говорить не по делу, не задавать вопросы, касаемые вакансии и задач, демонстрация незаинтересованности в вакансии», – добавила эксперт.