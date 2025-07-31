HR-эксперт объяснила, почему работодатели настороженно относятся к зумерам

Зумеры вызывают настороженность у работодателей из-за склонности часто менять место работы. Такое мнение выразила HR-эксперт и действующий директор по персоналу в финтех-отрасли, тренер и консультант Екатерина Великая в беседе с «NEWS.ru».

По ее словам, представители этого поколения, хотя и активны, креативны и стремятся к самореализации, тем не менее не готовы мириться с неудобными условиями труда и легко покидают компанию, если что-то их не устраивает.

Великая пояснила, что зумеры готовы уходить к новому работодателю, предлагающему более комфортные условия, и не склонны к долгосрочной привязанности к одному месту.

HR-эксперт также отметила, что в отличие от предыдущих поколений, зумеры отказываются следовать устоявшимся нормам. По ее оценке, они ценят свободу, индивидуальность и не приемлют строгих рамок.

В этом плане, подчеркнула она, поколение Z отличается от поколения Y, представители которого были более склонны соблюдать правила «потому что так принято».

При этом Великая указала и на сильные стороны молодых специалистов. По ее мнению, зумеры обладают высокой цифровой грамотностью, быстро осваивают технику и адаптируются к новым инструментам, что делает их ценными сотрудниками в технологически развитой среде.