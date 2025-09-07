HR-эксперт объяснил, как составить хорошее резюме

Современный рынок труда значительно изменился, и вместе с ним трансформировались правила оценки резюме. Если раньше документ сразу попадал к специалисту по подбору персонала, то сегодня на крупных платформах его в первую очередь проверяют алгоритмы. Об этом рассказал HR-директор консалтинговой компании ООО «Вместе.ПРО» и практикующий психолог Дмитрий Чернышов, его слова приводят «Известия».

Автоматическая система предназначена для первичного отсева неподходящих кандидатов и позволяет сэкономить время рекрутера. Для соискателей это означает, что их резюме сначала оценивает не человек, а программа. Чтобы пройти этот этап, необходимо внимательно проработать текст и включить в него ключевые слова – навыки, технологии и обязанности, указанные в описании вакансии.

Чернышов отметил, что алгоритм учитывает только точные совпадения: например, если в вакансии указана «1С:Бухгалтерия», а в резюме написано лишь «1С», система может не засчитать это как соответствие.

После автоматической проверки следует экспресс-оценка человеком, которая занимает всего 10-12 секунд. В этот момент специалист оценивает общее впечатление от резюме: наличие и качество фотографии, присутствие ключевых слов, грамотность текста и структурированность.

Если первичный образ кандидата совпадает с ожиданиями рекрутера, резюме проходит дальше, иначе отправляется в корзину.

Детальное изучение документа включает анализ опыта работы и достижений. По словам эксперта, многие соискатели ограничиваются перечислением обязанностей, хотя гораздо ценнее демонстрировать конкретные результаты – например, рост продаж на определенный процент или сокращение времени выполнения задач.

Чернышов подчеркнул, что важным дополнением к резюме является сопроводительное письмо. Ошибкой становится либо его отсутствие, либо использование шаблонных формулировок. Грамотно написанный текст может привлечь внимание работодателя, однако при этом стоит избегать так называемых стоп-фраз.