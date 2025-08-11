HR-эксперт Мурадян объяснил, смогут ли дроны заменить людей в качестве курьеров

БПЛА вряд ли смогут заменить курьеров в ближайшие годы, считает HR-эксперт, член экспертного совета Госдумы по молодежной политике и кадрам Гарри Мурадян.

«Пока стоимость рабочей силы низкая, доставлять будут люди», – сказал Мурадян в разговоре с корреспондентом «Татар-информа».

Ранее глава Минтранса РФ Андрей Никитин сообщил ТАСС, что активное использование беспилотных технологий для доставки товаров может начаться через 2-3 года.

По мнению Мурадяна, к доставке силами БПЛА в России не готовы ни инфраструктура, ни законодательство. Если дрон во время глушения связи упадет и товар будет поврежден, пока не определено, на ком будет ответственность.

«Представьте, дроны доставляют товары до многоквартирных домов. Не очень понимаю, как они будут попадать в подъезд или в окна», – сказал HR-эксперт.

Случаются ситуации, когда курьер подъехал, но не может связаться с клиентом или нужно уточнить детали. Если будет доставка дронами, то возникнут проблемы, считает Мурадян.