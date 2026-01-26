HR-эксперт назвала самые высокооплачиваемые профессии в 2026 году

IT-специалисты, представители рабочих профессий, узкопрофильные медицинские эксперты и сотрудники, напрямую влияющие на финансовые показатели компаний, в этом году останутся самыми высокооплачиваемыми на рынке труда. Об этом изданию «Абзац» сообщила HR-эксперт Зилина Султанова.

По ее словам, к числу самых высокооплачиваемых относятся профессии, где результат работы напрямую отражается на экономике и прибыли бизнеса. Речь идет, в частности, о менеджерах по продажам и руководителях отделов продаж.

Высокий уровень доходов сохраняется и у специалистов рабочих профессий, дефицит которых наблюдается уже третий год подряд. Наиболее востребованными остаются сварщики и слесари.

Эксперт также отметила устойчивый спрос на специалистов в сфере IT, включая все цифровые профессии, а также на инженеров, технических специалистов и врачей узкой специализации.

Согласно прогнозу Султановой, в крупных городах рост заработных плат в этих сферах может составить 10–15%. В отдельных регионах вместо повышения окладов работодатели могут предлагать улучшенные условия труда.

Она пояснила, что уровень предложений напрямую зависит от региона. В крупных населенных пунктах с высокой конкуренцией за кадры работодатели, как правило, предлагают зарплаты на 10-15% выше среднерыночных, чтобы заинтересовать кандидатов.

Например, если доход инженера в зависимости от сферы деятельности составляет от 150 до 300 тыс. рублей, к этой сумме могут добавляться еще 10-15%.

Султанова также указала, что спрос на перечисленные профессии сохраняется из-за нехватки квалифицированных специалистов и высокой текучки кадров. Часть работников находится в поиске новых мест, а компании одновременно закрывают освободившиеся вакансии.