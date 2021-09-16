HR-эксперт назвал прививку от коронавируса конкурентным преимуществом

Хотя профессиональные компетенции и личные качества соискателей работы во время пандемии коронавируса остаются главными критериями отбора, сертификат о вакцинации от Covid-19 на сегодняшний день является серьезным конкурентным преимуществом на рынке труда. Об этом заявила генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова, передает радио Sputnik.

«Сейчас многие работодатели спрашивают, есть ли у человека прививка от коронавируса. Если есть, то это конкурентное преимущество. Для работодателя это важно, потому что так он экономит средства. Если сотрудник болеет, ему нужно оплачивать больничный лист, страховку, работодатель теряет его на две недели, снижается качество услуг, предоставляемых компанией. Важнее именно пройти вакцинацию, а не иметь антитела, потому что срок действия прививки можно отследить», — рассказала она.

Долякова обратила внимание на то, что при наличии медотвода от вакцинации работодатель не имеет права отказать человеку в трудоустройстве из-за отсутствия прививки.

При этом, по словам эксперта, HR-службы в российских компаниях с помощью различных акций дополнительно мотивируют сотрудников вакцинироваться.

«HR-службы занимаются дополнительным стимулированием действующих сотрудников к вакцинации. Допустим, есть акция — сделай прививку и получи дополнительные 5–10 тыс. рублей, получи выходной. Сотрудников разными способами стимулируют сделать прививку и ревакцинироваться, потому что это уже новая действительность, мы всё равно будем жить с этой болезнью», — сказала она.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал граждан к прохождению вакцинации, отмечая надежность и безопасность российских препаратов от коронавируса. Во время «Прямой линии» глава государства 30 июня заявил, что привился препаратом «Спутник V», о чем сообщало ИА «Татар-информ».