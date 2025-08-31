HR-эксперт Мурадян дал рекомендации, которые помогут студенту совмещать работу и учебу

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Чтобы студенту было легче совмещать работу с учебой, необходимо согласовать с работодателем ряд моментов. Об этом «Татар-информу» сообщил HR-эксперт, член экспертного совета Госдумы по молодежной политике Гарри Мурадян.

«Так, по согласованию с работодателем можно взять оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск на время сессии», – отметил эксперт.

Если взять отпуск не удается, рекомендуется договориться о предоставлении отгулов в дни экзаменов, добавил Мурадян.

«Также следует честно и заранее обсуждать учебные нагрузки с работодателем», – подчеркнул он.

Помимо согласования с работодателем, при совмещении работы и учебы важно соблюдать строгий режим сна и отдыха, включая дневной сон, считает спикер.

«Нужно не забывать заниматься спортом или другой физической активностью для снижения стресса, а также планировать время с учетом максимальной продуктивности и одновременно выделять время на восстановление», – резюмировал Мурадян.