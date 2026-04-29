HR-эксперт Лоикова перечислила главные ошибки с фотографиями при трудоустройстве

Фотография в резюме может испортить впечатление о кандидате, если снята в неподходящем формате. Об этом «Абзацу» рассказала карьерный консультант Зулия Лоикова. Некачественные и любительские снимки, по ее мнению, сразу настраивают рекрутеров против соискателя.

«Селфи, размытые и некачественные снимки сразу создают ощущение непрофессионализма. Фотографии с праздников, с алкоголем, шашлыком, в ночных клубах или на отдыхе абсолютно не подходят для серьезных позиций, даже если вы устраиваетесь на работу барменом или поваром», – подчеркнула Лоикова.

Особенно критично, по словам эксперта, воспринимаются кадры из неформальной обстановки – они не вяжутся с деловым контекстом резюме. Также неуместны неудачные ракурсы (вполоборота, сверху или снизу), слишком расслабленные или динамичные позы. Плохой фон (домашний интерьер, беспорядок, личные вещи) отвлекает внимание от кандидата.

Барьером при найме могут стать спортивная или домашняя одежда, откровенные наряды, яркий макияж, экстравагантные прически, заметные татуировки и пирсинг. И, наконец, не годятся снимки низкого качества – засвеченные, темные, размытые либо устаревшие.