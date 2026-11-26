Уволиться одним днем можно по договоренности с работодателем, а в некоторых случаях его согласие вовсе не требуется. Об этом «Татар-информу» рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова.

По ее словам, наиболее гибкий вариант – расторжение трудового договора по соглашению сторон. В этом случае сотрудник и работодатель могут самостоятельно определить дату увольнения и оговорить условия ухода из компании.

«Стороны договариваются о любой дате, хоть на следующий день, оформляется соглашение. В нем же удобно урегулировать передачу дел, выплаты, все, о чем договорились стороны», – отметила Лоикова.

Уйти с работы в день подачи заявления по собственному желанию можно и в том случае, если сотрудник не может продолжать трудовую деятельность. Например, в связи с поступлением в вуз, выходом на пенсию или переездом супруга к новому месту работы. Согласие работодателя также не требуется, если установлено, что он нарушил трудовое законодательство или условия трудового договора.

По общему правилу предупредить работодателя об увольнении по собственному желанию необходимо не менее чем за две недели. Однако, как обратила внимание эксперт, этот срок не всегда предполагает присутствие сотрудника на рабочем месте.

«14 дней – это не отработка, это срок предупреждения работодателя об уходе. Фактически человек может все это время быть вообще в отпуске, многие уходят на больничные. То есть увольнение никуда не переносится», – пояснила Лоикова.

Отсчет срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления. За это время компания может найти нового сотрудника и организовать передачу дел. Для отдельных категорий работников предусмотрены другие сроки: руководители организаций должны предупредить о своем уходе не менее чем за месяц, а сотрудники на испытательном сроке – за три дня.

Увольнение без предварительного предупреждения возможно и по инициативе работодателя. Основаниями для этого могут стать прогул, появление на рабочем месте в состоянии опьянения или разглашение коммерческой тайны. Вместе с тем Лоикова обратила внимание на ошибки, которые работодатели допускают при оформлении таких увольнений.

«Очень важно соблюдать процедуру увольнения. Я часто вижу, что коллеги допускают нарушения: не составляют акты, не запрашивают объяснения у работников. При этом на предоставление письменного объяснения сотруднику отводится два рабочих дня», – подытожила эксперт.