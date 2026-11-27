Наибольшему риску автоматизации подвержены специальности с повторяющимися действиями по заданным правилам и типовой обработкой информации, тогда как работа, требующая личной ответственности, живого общения и физического присутствия, остается за человеком. Об этом «Татар-информу» рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова.

Анализируя данные исследований о влиянии ИИ, эксперт выделила несколько направлений, где изменения уже идут или будут ощущаться сильнее всего. По ее словам, это сферы, связанные с:

– Рутинные и учётные функции: первичная бухгалтерия, ввод данных, работа с документами, типовые обращения и письма, а также функции операторов колл-центров и техподдержки.

– Цифровые и креативные задачи: программисты, аналитики, маркетологи, копирайтеры, переводчики, дизайнеры и PR-специалисты.

Отрасли с высокой долей офисного и финансового труда: наиболее подверженными ИИ эксперт назвала финансы, IT и связь, а также сферу науки и профессиональных услуг; к 2035 году в финансовых услугах, страховании и инвестициях ИИ способен взять на себя до 50% задач.

При этом Лоикова подчеркнула, что во многих случаях речь идёт не о полном исчезновении профессии, а об изменении набора задач внутри неё. Более того, во многих компаниях ИИ внедряют не ради сокращения штата, а чтобы закрыть кадровый голод, а обслуживание нейросетей иногда оказывается дороже содержания сотрудника.

«Если работу можно какой-то чёткой инструкцией описать по повторяющимся шагам, то очень высокий риск. Если за решением стоит личная ответственность, какие-то живые переговоры, руки, непредсказуемая среда, то человек остаётся на первом месте», — пояснила Лоикова.

В числе профессий вне зоны риска эксперт назвала врачей, учителей, психологов, работников ЖКХ, аварийных служб и МЧС, специалистов рабочих и строительных специальностей, а также поваров, барменов, садовников и спасателей.