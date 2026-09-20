HR-эксперт Лоикова назвала профессии с высоким риском выгорания

Профессиональному выгоранию чаще подвержены специалисты, работающие в условиях многозадачности, жестких дедлайнов и высокой ответственности. Об этом «Абзацу» рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова.

«Сюда относятся IT-специалисты, менеджеры проектов. Те же самые журналисты у нас, военкоры, копирайтеры, операторы каких-то сложных технических систем», – перечислила Лоикова.

В группу риска эксперт также включила предпринимателей, руководителей высшего звена, собственников бизнеса, а также специалистов, работающих в условиях жесткой иерархии. По ее словам, в таких профессиях высокая цена ошибки становится источником постоянного стресса.

«Я бы сюда отнесла еще финансистов, которые тоже управляют большим капиталом, причем не своим, а чужим», – добавила Лоикова.

К профессиям с повышенным риском выгорания специалист также отнесла работу в медицинской, правоохранительной, психологической и спасательной сферах, где сотрудники постоянно взаимодействуют с людьми и должны быть готовы к экстренным ситуациям.

Для профилактики эмоционального истощения эксперт рекомендовала разделять рабочее и личное время и развивать навыки саморегуляции. Среди возможных инструментов она назвала тайм-менеджмент, техники релаксации и спорт, а также поддерживающую корпоративную культуру.