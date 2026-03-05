HR-эксперт объяснил, дает ли красный диплом преимущества на рынке труда

Наличие красного диплома или учёной степени не дает соискателю реальных преимуществ на рынке труда. Об этом в интервью «Татар-информу» заявил HR-эксперт, член экспертного совета Госдумы по молодежной политике Гарри Мурадян.

«Вообще никаких преимуществ не дает», — категорично ответил эксперт на вопрос о ценности диплома с отличием.

По его словам, лишь в очень редких случаях работодатели отдают предпочтение обладателям красных дипломов. Возможные преференции существуют разве что на государственной или муниципальной службе, но и там они носят скорее моральный, чем материальный характер.

Мурадян также высказался по поводу распространенного мнения, что диплом необходим в первую очередь для занятия руководящих постов. «Это отчасти правда, но не красный диплом, а диплом об оконченном высшем образовании. Если есть специалитет либо магистратура, то оно считается оконченным. Например, бакалавра на руководящую должность на госслужбу, например, не возьмут», – резюмировал эксперт.