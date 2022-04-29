HR-директор Банка ЗЕНИТ: как применять геймификацию в управлении персоналом

Директор по персоналу Банка ЗЕНИТ Алия Саматова и проректор — начальник управления академической политики и организации образовательной деятельности Университета Иннополис Евгений Бобров провели мастер-класс по применению геймификации в образовательном процессе. Мероприятие прошло в рамках конференции Digital Innopolis Days Online 2022.

Совместно с участниками конференции эксперты обсудили, как внедрить элемент мотивационной игры на уровне университета, отдельной дисциплины и конкретного урока. Также они подробно рассмотрели наработанные практики бизнес-компаний, которые могут успешно интегрироваться в современный образовательный процесс.

«Digital Innopolis Days объединяет главных драйверов цифровой трансформации сферы образования. На мастер-классе мы обсудили возможности и ограничения применения технологии геймификации для повышения вовлеченности и мотивации всех участников образовательного процесса. Безусловно, чтобы получить желаемый эффект, требуется методологическая подготовка, доработка ИТ-платформы и огромное желание преподавателя и администрации университета внедрять инновационные и порой ресурсоемкие технологии. Но результат того действительно стоит», — отметила директор по персоналу Банка ЗЕНИТ Алия Саматова.

На онлайн-площадке Университета Иннополис выступили преподаватели и студенты российских вузов и приглашенные эксперты, которые поделились лучшими практиками адаптации образовательных программ для цифровой экономики.

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