Holiday Inn и Crowne Plaza объявили о намерении покинуть Россию

Британская InterContinental Hotel Group (IHG), владеющая сетями отелей Holiday Inn и Crowne Plaza, сообщила о планах закрыть бизнес в России.

«В настоящее время мы находимся в процессе прекращения всех операций в России в соответствии с меняющимися режимами санкций Великобритании, США и ЕС, а также с постоянными и растущими проблемами с работой там», — говорится в релизе, распространенном пресс-службой группы компаний.

IHG при этом обещает выполнить все обязательства перед сотрудниками в России и на Украине и поддержать их.

В конце февраля IHG заявила о приостановке будущих инвестиций, девелоперской деятельности и открытии новых отелей в России. Также группа закрыла свой корпоративный офис в Москве.

Ранее сообщалось, что IHG ведет переговоры с собственниками российских гостиниц о расторжении договоров на управление.