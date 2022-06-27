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Ру Тат
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Экономика
27 июня 2022  22:28

Holiday Inn и Crowne Plaza объявили о намерении покинуть Россию

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Британская InterContinental Hotel Group (IHG), владеющая сетями отелей Holiday Inn и Crowne Plaza, сообщила о планах закрыть бизнес в России.

«В настоящее время мы находимся в процессе прекращения всех операций в России в соответствии с меняющимися режимами санкций Великобритании, США и ЕС, а также с постоянными и растущими проблемами с работой там», — говорится в релизе, распространенном пресс-службой группы компаний.

IHG при этом обещает выполнить все обязательства перед сотрудниками в России и на Украине и поддержать их.

В конце февраля IHG заявила о приостановке будущих инвестиций, девелоперской деятельности и открытии новых отелей в России. Также группа закрыла свой корпоративный офис в Москве.

Ранее сообщалось, что IHG ведет переговоры с собственниками российских гостиниц о расторжении договоров на управление.

#Гостиницы #санкции
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