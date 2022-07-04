Hockey Archives: «Металлург» - лучший клуб Европы, «Ак Барс» на 27 месте

Магнитогорский «Металлург» признан лучшим хоккейным клубом по версии французского журнала Hockey Archives.

В первую десятку команд также попали питерский СКА (4 место) и московский ЦСКА (6 место). Из других российских клубов отметим уфимский «Салават Юлаев», занявший 16 место и казанский «Ак Барс»Ю занявший лишь 27 строчку в рейтинге.

1. «Металлург» Мг (КХЛ) 2. «Лулео» (Швеция) 3. «Рёгле» (Швеция) 4. СКА (КХЛ) 5. «Таппара» (Финляндия) 6. ЦСКА (КХЛ) 7. «Оцеларжи Тршинец» (Чехия) 8. «Цуг» (Швейцария) 9. «Ферьестад» (Швеция) 10. «Айсберен» (Германия)

Ежегодный рейтинг составляется по результатам одного сезона, также учитывается «сила» лиг.

Напомним, что в прошлом сезоне обладателем Кубка Гагарина стал московский ЦСКА, одолевший в финальной серии магнитогорский «Металлург». «Ак Барс» вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв серию омскому «Авангарду».